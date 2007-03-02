ایران در برابر آمریکا برگهای برنده زیادی در اختیار دارد / کنفرانس بغداد فرصتی برای باز شدن باب گفتگو با تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر " استیون کوک"( Steven A. Cook ) کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه که مشاور گروه تحقیق عراق نیز بوده در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرد که تصمیم دولت بوش برای شرکت در کنفرانس منطقه ای بغداد با حضور ایران وسوریه یک تغییر مثبت در سیاست کاخ سفید در زمانی است که انتقادهای زیادی در کنگره ازسیاست بوش درباره عراق وجود دارد.

وی درباره دلایل چنین تغییری در رویکرد آمریکا گفت: عوامل متعددی وجود دارند که دولت آمریکا را مجبور کردند تا مسیر خود را تغییر دهد، یکی از این عوامل فشار سیاسی در واشنگتن است . با توجه به دفاع دولت بوش از سیاست خود در قبال عراق و قطعنامه های غیرالزامی در کنگره در مخالفت با استراتژی وی این راهی است که دولت بوش می تواند نشان دهد که به این نتیجه رسیده که واقعا می تواند سیاست خود را تغییر دهد و با توجه به تجربیاتی که آموخته می خواهد با عوامل منطقه ای گفتگو کند.

وی افزود: دلیل رسمی این امر هم این است که هم اکنون آمریکا به ویژه در برابر ایران در موضع دفاع قرار ندارد. آمریکا اخیرا فشارخود را بر ایران افزایش داده، اما همزمان ایرانی ها برگه های برنده زیادی در اختیار دارند و حتی تحت این فشار دارای ابزاری هستند که می توانند حیات نظامی آمریکا درعراق را دشوارتر کنند. گفتگو با ایرانی ها و سوری ها باید بخشی از سیاست خارجی ما باشد. گفتگوی آمریکا با سوریه و ایران اقدامی مثبت خواهد بود، اما من آن را یک نوشدارو نمی دانم. این مسئله ممکن است کمک کند، اما یک راه حل جادویی نیست.

کوک خاطر نشان کرد: هنوز مشخص نیست که آیا کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به شکل دوجانبه با وزرای خارجه ایران و سوریه گفتگو کند. اینجا فرصتی برای باز شدن باب گفتگوها با ایرانی ها و به رسمیت شناختن ضمنی نقش منطقه ای و نفوذ منطقه ای آنهاست.

این کارشناس مسائل خاورمیانه ادعا کرد: نمی دانم که آیا این امر آغاز گفتگویی باشد که به گونه ای رفتار ایران را تغییر دهد. نمی دانم که آیا اعتراف به نقش آن در منطقه و اهمیت آن ممکن است در دیگر مسائل که ما با ایرانیها مشکل داریم ، تغییری ایجاد نکند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت : ایرانی ها مذاکره کنندگان پیچیده ای هستند، ما با آنها منافع متفاوتی داریم . ما باید پیش از اقدام نظامی مسیر دیپلماتیک را طی کرده باشیم ، زیرا اقدام نظامی واقعا برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود. ایرانی ها این تصور را دارند که آمریکا ضعیف است و این نکته خوبی نیست. من از اقدام نظامی حمایت نمی کنم و به همین دلیل است که فکر می کنم در نهایت این گفتگو که موثر است.