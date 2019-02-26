برپایی شب تاجیکستان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در این برنامه قرار است از کتاب ساتم الغ‌زاده و فرهنگ ملّی، نوشتة سراج‌الدّین امامعلی، دانشمند تاجیک رونمایی گردد که توسط شاه منصور شاه میرزا، کارشناس میز تاجیکستان در موسسه فرهنگی برگردان و از سوی خانم زهرا اصلانی ویرایش ادبی شده است.

در برنامه مذکور شاعران ایرانی و تاجیک شعرخوانی خواهند نمود و سخنرانی‌هایی راجع به احوال و آثار ساتم الغ‌زاده، نویسنده شهیر تاجیک (1911-1997) انجام خواهد شد. ساتم الوغ زاده یکی از چهره‌های ماندگاری است که در ادبیات معاصر تاجکیستان خدمات ارزشمندی انجام داده است.

گفتنی است در سال 1999 رمان فردوسی نوشته ساتم الوغ‌زاده برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

همچنین علاقه‌مندان از نمایشگاه عکس مشاهیر تاجیکستان و صنایع دستی این کشور بازدید خواهند نمود و در پایان گروه موسیقی نوای ملل آهنگ های تاجیکی را اجرا خواهد کرد.

شایان ذکر است برنامه شب تاجیکستان توسط بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و با همکاری مؤسسه فرهنگی اکو و سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران یکشنبه 12 اسفند ماه ساعت 16 در محل موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود .