به گزارش خبرنگار مهر، اردوی دوم از هفتمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی، «آفتابگردانها»، ویژه آقایان از هفتم تا دهم اسفندماه در شهر قم آغاز میشود.
در این اردوی چهار روزه که به ابتکار موسسه شهرستان ادب برگزار میشود دهها شاعر جوان از استانهای مختلف کشور گرد هم خواهند آمد تا از برنامههای آموزشی فشرده با حضور استادان مطرح و سرشناسِ ملی در زمینه شعر بهرهمند شوند. جوانان شاعر شرکتکننده، پیش از این موفق شدهاند اردوی نخست را در تیرماه امسال با موفقیت به پایان ببرند.
همچنین اردوی امسال با ایام تولد حضرت فاطمه زهرا (س) مصادف شده است، و به همین مناسبت، شب شعری در محل حرم حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد تا شاعران جوان، ضمن زیارت و نیایش، سرودههای خود را در مدح کوثر نبوت قرائت کنند. به علاوه برنامههای فرهنگی دیگری نیز برای شاعران جوان پیشبینی شده است که جزییات آن همزمان با برگزاری اردو به اطلاع رسانهها خواهد رسید.
کارگاههای تخصصی نقد و کلاسهای شناخت و درک شعر ایران و جهان، با حضور استادان و شاعرانی چون محمدعلی مجاهدی، قربان ولیئی، محمود اکرامیفر، علیمحمد مؤدب، محمدمهدی سیار، محمدرضا طهماسبی، علی داودی، میلاد عرفانپور، سیدمحمدجواد شرافت، احمد علوی، حسن بیاتانی، عباس احمدی، سیدمهدی موسوی، جواد محمدزمانی، سیدمهدی حسینی رکنآبادی، سیدوحید سمنانی، محمدحسین نجفی، محمدحسین نعمتی، محمدرضا وحیدزاده، مبین اردستانی، و امیر مرادی برای شرکتکنندگان در این دوره در نظر گرفته شده است.
گفتنی است شاعران جوان و استعدادهای تازه شعر کشور پیش از این در فراخوان مربوطه با ارسالِ شعر شرکت کردهاند و بر اساس معیارهای مشخصی گزینش شدهاند. مطالعات در زمینه شعر، انگیزه و جدیت، توان شعرخوانی، سطح دانش معرفتی، و آزمون طبع شعر از جمله مهمترین معیارها برای حضور در این دوره تخصصی است.
دورههای آموزشی آفتابگردانها را دفتر شعر مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به صورت سالانه برگزار میکند. هدف از برگزاری این دورههای آموزشی، کمک به پویایی شعر جوان، کشف و پرورش استعدادها و زمینهسازی برای رویش نسل جدید شاعران انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب، هر ساله، در قالب این دوره آموزشی، دهها شاعر جوان و مستعد از سراسر کشور و بخصوص شهرستانها، شناسایی شده و به عضویت دوره در میآیند.
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