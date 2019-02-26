ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در مطب های دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کاظم، در آستانه برگزاری دومین همایش مدیریت نوین مطب دندانپزشکی، گفت: مدیریت صحیح پرسنل، اصول دیجیتال مارکتینگ و آشنایی با قوانین مالیاتی و شکایات از محورهای اصلی این همایش است.

وی افزود: در کنار همایش اصلی برای پرسنل مطب نیز کارگاه جانبی با هدف برخورد هرچه بهتر با بیماران برگزار می‌شود به منظور بهره‌گیری هرچه بهتر دندان پزشکان و پرسنل مطب که در همایش شرکت می‌کنند از بهترین سخنرانان در این زمینه ها دعوت به عمل آمده است.

دبیر اجرایی دومین همایش مدیریت نوین مطب دندانپزشکی، خاطرنشان کرد: آموزش استفاده درست و اصولی از فضای مجازی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و برخورد صحیح با بیماران به جهت درمان‌های بهتر و اصولی‌تر و در نهایت موفقیت دندانپزشکان در کار مدیریت علمی مطب از دیگر محورهای برگزاری این همایش است که بیماران هم از این فضای علمی و حرفه ای سود می‌برند.

کاظم گفت: این همایش دهم اسفند ماه سال‌جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود.