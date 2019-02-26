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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

دبیر اجرایی همایش مدیریت نوین مطب دندانپزشکی؛

ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در مطب های دندانپزشکی

ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در مطب های دندانپزشکی

دبیر اجرایی دومین همایش مدیریت نوین مطب دندانپزشکی، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای و برخورد صحیح با بیماران به جهت درمان‌های بهتر، در مطب های دندانپزشکی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کاظم، در آستانه برگزاری دومین همایش مدیریت نوین مطب دندانپزشکی، گفت: مدیریت صحیح پرسنل، اصول دیجیتال مارکتینگ و آشنایی با قوانین مالیاتی و شکایات از محورهای اصلی این همایش است.

وی افزود: در کنار همایش اصلی برای پرسنل مطب نیز کارگاه جانبی با هدف برخورد هرچه بهتر با بیماران برگزار می‌شود  به منظور بهره‌گیری هرچه بهتر دندان پزشکان و پرسنل مطب که در همایش شرکت می‌کنند از بهترین سخنرانان در این زمینه ها دعوت به عمل آمده است.

دبیر اجرایی دومین همایش مدیریت نوین مطب دندانپزشکی، خاطرنشان کرد: آموزش استفاده درست و اصولی از فضای مجازی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و برخورد صحیح با بیماران به جهت درمان‌های بهتر و اصولی‌تر و در نهایت موفقیت دندانپزشکان در کار مدیریت علمی مطب از دیگر محورهای برگزاری این همایش است که بیماران هم از این فضای علمی و حرفه ای سود می‌برند.

کاظم گفت: این همایش دهم اسفند ماه سال‌جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود.

کد مطلب 4552849
حبیب احسنی پور

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