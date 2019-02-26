سه ماموریت اصلی محک در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها به مناسبت روز جهانی سرطان کودک، با محوریت «مدلهای برنامهریزی، مدلهای اجرا و استاندارهای گزارشدهی» در مؤسسه خیریه محک برگزار شد. در این رویداد علمی متخصصان ملی و بینالمللی، صاحبان بنگاههای اقتصادی، فعالان عرصه اقتصاد و مدیریت و سازمانهای مردمنهاد حضور داشته و به ایراد سخنرانی و بیان تجربیات خود پرداختند.
آراسب احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه محک با بیان آنکه این همایش، آخرین برنامهایست که محک در راستای گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها برگزار کرده است گفت: محک از سال ۱۳۸۵ و در مقدمه برنامه استراتژیک خود، به موضوع مسئولیت اجتماعی پرداخته و تلاش کرده است تا در ۱۲ سال ضمن تبیین این مفهوم در جامعه، به عملیاتی شدن و مدلسازی آن نیز توجه کند.
وی، سپس به بررسی سه موضوع تبیین مفهوم، عملیاتی و مدل سازی مسئولیت اجتماعی پرداخت و افزود: نگاهی به مدلهای کسب و کار به ما نشان میدهد که امروزه فعالیتهای ساخت یافته نظری و عملی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها شکل گرفته است که از آن جمله میتوان به راهاندازی کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاهها در اتاق بازرگانی ایران و تهران؛ تعریف استاندارد ارزیابی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و رتبهبندی آنها در انجمن مدیریت ایران؛ اهدای نشان مسئولیت اجتماعی و جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی ایران؛ راهاندازی پلتفورمی برای ثبت نیازهای سازمانهای مردمنهاد توسط مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف انجام مسئولیت اجتماعی حوزه دانشگاه از طریق رفع نیازهای پژوهشی و تعریف دهها پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی با سازمانهای مردمنهاد و نهادهای اجتماعی اشاره کرد.
احمدیان با بیان آنکه در راستای عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی، مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک با همراهی بخش خصوصی راهاندازی شد که در سال ۲۰۱۸ جایزه طلای انجمن بینالمللی مدیریت پروژه را به دست آورد گفت: اهمیت این دستاورد باعث شد تا محک پانل تخصصی «تأثیر به کارگیری دانش مدیریت در پروژههای بشردوستانه سازمانهای مردمنهاد» را در چهاردهمین «کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه» به منظور تبادل تجربه با سایر مؤسسات خیریه برگزار کند. محک باور دارد که به واسطه این دانش سازمانهای مردمنهاد حوزه سرطان میتوانند به پیشبرد پروژههایشان، استفاده بهینه از منابع و امکان گزارش دهی استاندارد دست یابند و در نظر دارد تا این باور را در سطح جهانی و انجمن UICC و سازمانهای بینالمللی همکار در حوزه سرطان نیز مطرح کند تا از این دانش در راستای اهداف خود استفاده کنند.
وی در ادامه به موضوع مدلسازی مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)، انجمن بینالمللی مدیریت پروژه (IPMA)، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان مدیریت صنعتی حامی ملی و بینالمللی حامی این همایش بودند که نشان از توجه ایشان به موضوع مسئولیت اجتماعی دارد. از سوی دیگر دو پانل تخصصی با عنوان مدلهای برنامهریزی و مدلهای اجرا در این همایش با حضور اساتید دانشگاه، متخصصان اقتصادی و فعالان سازمانهای مردمنهاد برگزار شد.
دبیر پنجمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها در ادامه با بیان آنکه در حال حاضر ما با مفهومی ساخت یافته مواجه هستیم و سازمانهای زیادی درگیر فازهای عملیات این مفهوم، در چرخه بهبود مستمر هستند، ادامه داد: دانشگاهها و مراکز علمی فاز طراحی را هدایت میکنند، نهادهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد طرحها و پروژههای مسئولیت اجتماعی را عملیاتی و پیادهسازی میکنند، سازمانهای ممیزی به پایش، اجرا، ارزیابی و رتبهبندی میپردازند و اصلاحات حاصل از این ارزیابیها، به بهبود طراحی و اجرا در آینده منجر خواهد شد.
وی افزود: شرایط موجود دلالت بر آن دارد که تداوم اقدامات ترویجی در این حوزه، ثمربخش بوده و مفهوم مسئولیت اجتماعی جاری گردیده است و بازیگران مختلف این عرصه کارهای درستی را به شکل درست در این حوزه آغاز کرده و حتما ادامه خواهند داد. از این رو مؤسسه خیریه محک پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان آخرین گام مأموریت خود در این حوزه تلقی نموده و مسیر دوازده ساله ترویج و توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها را موفقیتآمیز و خاتمه یافته تلقی میکند.
احمدیان با تاکید بر اینکه محک در حال حاضر مسئولیت خود را توسعه دو مفهوم بنیادین شفافیت و پاسخگویی میداند گفت: موسسه خیریه محک همواره در کنار انجام مأموریت اصلی خود که حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات علمی است به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه میپردازد چراکه ارکان محک به این نقش اعتقاد دارند. بر همین اساس، محک از این پس و در قالب برنامههای راهبردی سوم و چهارم، به توسعه دو مفهوم بنیادین شفافیت و پاسخگویی به عنوان اساسیترین ارزشهای مؤسسه خیریه محک و مهمترین وظایف سازمانهای مردمنهاد در قبال جامعه میپردازد.
مدیرعامل موسسه محک در پایان گفت: محک با اتکا به دانشی که با حضور داوطلبانه در استانداردهای بینالمللی به دست آورده و همچنین با اتکا به ظرفیتهای عظیم جامعه مدنی کشور عزیزمان که پیمودن حتی یک قدم از مسیر طولانی محک بدون حضور آنها میسر نبود امیدوار است در افق ۱۴۰۵ و با پایان یافتن چهارمین برنامه استراتژیک، این دو ارزش بنیادین به شکلی ساخت یافته، عملیاتی و قابل پایش باشند.
نظر شما