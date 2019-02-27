به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت مدیره خانه مطبوعات استان همدان با معاون جدید سیاسی و امنیتی استانداری همدان عصر سه شنبه برگزار و در این نشست هیئت مدیره خانه مطبوعات استان همدان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مطبوعات استان به بیان برخی مشکلات و درخواست‌های اهالی مطبوعات از استانداری همدان به ویژه حوزه معاونت سیاسی پرداختند.

مصطفی آزادبخت در این نشست با تشکر از فعالیت رسانه‌های استان همدان گفت: رسانه‌های استان همدان باید اخبار امیدبخش را منعکس کنند.

آزادبخت به تدوین سند اطلاع رسانی استان همدان اشاره کرد و افزود: سند اطلاع رسانی استان همدان یک سند مورد قبول برای همه است و ادارات استان همدان باید تمامی بندهای آن را اجرایی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه در آینده نزدیک کارگروه رسانه با ساختاری جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، گفت: رسانه های استان همدان بدون حاشیه در راستای توسعه استان همدان تلاش می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارتقا جایگاه مطبوعات استان همدان در اولویت است و همه مدیران باید در این حوزه همکاری کنند، اضافه کرد: طرح های بزرگ استان همدان باید پیوست رسانه ای داشته باشند

آزاد بخت بابیان اینکه انتظار داریم رسانه ها در کنار نقد دلسوزانه امید آفرین باشند و مسائل را دلسوزانه نقد کنند، اضافه کرد: استاندار همدان حامی رسانه ها است وبه رسانه ها اعتقاد دارد و امروز تعامل خوبی بین رسانه های استان و مجموعه مدیران وجود دارد.

آزادبخت هم‌چنین پیرامون مطالبات نشریات قول داد تا نامه‌ای برای پرداخت این مطالبات به دستگاه‌ها ارسال شود.

وی با یاداوری اینکه جشنواره مطبوعات غرب کشور را پیگیری می کنیم و کارگروه رسانه را به زودی تشکیل می دهیم، ابزار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر تکلیف مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان مشخص شود.