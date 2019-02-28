معاون کل وزارت بهداشت ابقاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت، در حکمی ایرج حریرچی را در سمت معاون کل این وزارتخانه ابقا کرد.

در متن این حکم آمده است: با توجه به سوابق ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی بدینوسیله در جایگاه معاون کل وزارت بهداشت ابقا می شوید.

اهم انتظارات وزیر از معاون کل وزارت بهداشت عبارتست از:

ایجاد هماهنگی، همدلی و هم افزایی بین معاونین

پیگیری مستمر تصمیمات متخذه توسط معاونتها و تجمیع آنها

تشکیل جلسات با دستگاه های برون و درون سازمانی

پیگیری در تدوین برنامه های ملی و منطقه ای

پایش و نظارت مستمر بر نیازهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی

نظرخواهی از معاونین و روسای دانشگاه ها و تدوین برنامه های آتی

تشکیل کارگروه ویژه جهت تدوین راه کارهای مناسب برای اجرایی شدن برنامه تقدیمی وزیر به مجلس

ساماندهی شوراهای نظارت و ارزیابی استان ها

انتظار می رود در غیاب اینجانب گردش امور دفتر وزیر را هدایت و پیگیری فرمایید.