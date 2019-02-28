به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجم الدین محمدی در مورد وضعیت آسیب‌های اجتماعی در تهران بابیان اینکه نمی‌توان پدیده‌های اجتماعی را پاک کرد اما می‌توان با انجام اقدامات مناسب عوارض و آسیب‌های ناشی از آن را کاهش داد، گفت: مفهومی به نام پاک‌سازی در پدیده‌های اجتماعی وجود ندارد، چراکه تا زمانی که خواستگاه و علت آسیب‌ها مشخص نشود نمی‌توان نسبت به حل آن‌ها اقدام کرد.

وی بابیان اینکه پاک‌سازی یعنی اینکه آسیب‌ها را از جایی جمع‌آوری کرده و به‌جای دیگر منتقل کنیم، گفت: دستگاه‌های مختلف معتقدند که سالانه حدود ۲۰۰۰ معتاد اضافه می‌شود و باید برای جلوگیری از این پدیده افزایشی، پیشگیری را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بابیان اینکه کارشناسان معتقدند زمان تبدیل‌شدن یک معتاد به کارتن‌خواب پنج سال است، گفت: ما در این پنج سال کجا هستیم؟ چرا پیشگیری‌های لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهیم.

وی بابیان اینکه بیکاری، مهاجرت، عدم آموزش، عدم توان مالی و … منشأ اعتیاددارند گفت: شهرداری تهران وظایفش در این زمینه کاملاً مشخص است و می‌بایست زیرساخت‌های لازم را تأمین کند که چه‌بسا بیشترین همکاری را داشته‌ایم و در شب‌های سرد زمستان بیش از ۲۰۰۰ بی‌خانمان را در ۱۹ گرمخانه خود ساماندهی کردیم و به دنبال توسعه خدمات و استانداردسازی هستیم اما اینکه شهرداری تهران وظایف بیشتری را در اختیار بگیرد درست نیست.

وی در تشریح برنامه‌های نوروزی سازمان خدمات اجتماعی برای کارتن‌خواب‌ها و معتادان بابیان اینکه برنامه‌های نوروزی زیادی داریم گفت: دادن سبزی‌پلو با ماهی در شب عید و همچنین خانه‌تکانی گرمخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و خوشحال هستیم که در ساماندهی این پدیده اجتماعی شهروندان نیز به‌خوبی در کنار ما هستند.

وی در مورد فعالیت پلیس در جمع‌آوری آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی پلاک‌های قرمز گفت: پلیس وظیفه‌اش را به‌خوبی انجام می‌دهد اما ای‌کاش سایر نهادها نیز خوب عمل می‌کردند تا پلیس مجبور به مداخله نشود.

وی در مورد فعالیت مراکز بهاران نیز بابیان اینکه رویکردها در این مراکز تغییر کرده گفت: شهرداری در طی سال‌های اخیر کارهای خوبی درزمینهٔ ساماندهی آسیب‌های اجتماعی انجام داده است اما ازآنجایی‌که نتوانسته همکاری‌های دیگران را به‌خوبی جلب کند، نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید به اهداف خود برسد اما حالا درصدد آن هستیم که فراخوان فعال‌سازی بهاران برای سال ۹۸ را ابلاغ کرده و با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای هشت رشته به معتادان بهبودیافته آموزش داده می‌شود.

وی در مورد تعداد کودکان کار حاضر در مراکز پرتو بابیان اینکه ۲۸۹۰ کودک کار در این مراکز آموزش می‌بینند، گفت: تلاشمان این است که این تعداد افزایش یابد تا کودکان بتوانند به‌خوبی مورد آموزش قرار گیرند.

وی افزود: گرمخانه‌های این سازمان در ایام نوروز به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند.