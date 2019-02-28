برگزاری هفدهمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن با حضور ۸۰ نفر در دماوند

محمود مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هفدهمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن با حضور ۸۰ نفر از خواهران و برادران در دماوند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به عملکرد نامناسب موسسه فرهنگی در شهرستان رودهن هیچ جذبی در این شهرستان نداشته ایم و علت کمبود جمعیتی شرکت کنندگان به این دلیل است.

مقدم در ادامه با بیان اینکه پاسخ ازمون برگزار شده در چند روز اینده توسط وزارت ارشاد اطلاع رسانی خواهد شد گفت: پس از مشخص شدن برندگان به نفرات برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد و پس از قبولی مدارک تعیین سطح حوزه حفظ و مفاهیم به شرکت کنندگان اهدا شده و به نفرات برگزیده نیز جوایزی تعلق خواهد گرفت.

وی در خصوص چگونگی برگزاری آزمون برای سال آینده نیز اظهار داشت: برای سال اینده در نظر داریم تمرکز بر حوزه شورای فرهنگ عمومی و یکی از کارگروههای قابل توسعه بحث قران و عترت و ادبیات است تا فضای خوبی را در این زمینه داشته باشیم و با کمک دستگاه های فرهنگی فعال فعالیت های خوبی را به منصه ظهور بگذاریم.