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۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد

گلایه فرمانده مرزبانی ازمحقق نشدن اعتبارات حفاظت الکترونیکی مرزها

گلایه فرمانده مرزبانی ازمحقق نشدن اعتبارات حفاظت الکترونیکی مرزها

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: مرزبانی طرح‌های مصوب و جامع برای الکترونیکی شدن مرزها دارد ولی تمامی این طرح‌ها منوط به اعتبارات خاص است که امسال این اعتبارات واریز نشده است.

سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن مرزهای شمال شرقی اظهار کرد: ما با کشور افغانستان و پاکستان حدود ۲ هزار کیلومتر مرز مشترک داریم که در این مرزها مشکلاتی ازجمله ورود غیرمجازی اتباع بیگانه را شاهد هستیم.

وی افزود: جدا از ورود غیرقانونی اتباع ما در این مرزها متأسفانه با مشکل قاچاق مواد مخدر مواجه هستیم که این رفتارها توأم با شرارت و درگیری است.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای امنیت بیشتر این مرزها در سال گذشته گفت: در سال‌های گذشته اقدامات خوبی برای ایجاد موانع فیزیکی، کانال‌ها، دیوار و سیم‌خاردار در مرزهای شمال شرقی انجام‌ شده است.

سردار رضایی تصریح کرد: همچنین سیستم‌های فنی الکترونیکی هم در این مرزها به کار گرفته شد که تا به امروز بهره‌برداری خوبی داریم.

وی ادامه داد: هنوز طرح‌های ما کامل نشده و امیدواریم در برنامه ششم و برنامه سال ۹۸ از طریق پشتیبانی که از سوی دولت خواهد شد بتوانیم طرح‌هایمان را به سرانجام برسانیم و آن‌ها را در اختیار مدیران مرزبانی به‌ منظور بهره‌برداری قرار دهیم.

فرمانده مرزبانی ناجا خاطرنشان کرد: متأسفانه اعتبارات امسال تا به امروز که در آخرین ماه امسال هستیم هنوز واریز نشده و از سوی دولت تأمین اعتبار نشدیم.

سردار رضایی با اشاره به عدم واریز اعتبارات از سوی دولت گفت: مشکل جدی ما این است که تمامی برنامه‌هایمان تحت‌الشعاع عدم تأمین اعتبارات قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: مرزبانی طرح‌های مصوب و جامع برای الکترونیکی شدن مرزها دارد ولی تمامی این طرح‌ها منوط به اعتبارات خاص است که امسال این اعتبارات واریز نشده و امیدواریم در سال آینده واریز شود در غیر این صورت مانند امسال نمی‌توانیم انتظار هیچ‌گونه پیشرفت در الکترونیکی شدن مرزها داشته باشیم.

کد مطلب 4555575

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    نظرات

    • مجید IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
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      جدا باید اعتبارات و تجهیزات و نیرو به میزان قابل توجهی به مرزبانی کشور داد که بتوانند با قدرت تمام با قاچاقچیان و اشرار برخورد قاطع داسته باشند

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