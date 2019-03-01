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۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سقوط بهمن در ارومیه/۳ کوهنورد دچار حادثه شدند

سقوط بهمن در ارومیه/۳ کوهنورد دچار حادثه شدند

ارومیه – معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از سقوط بهمن و گرفتار شدن سه کوهنورد طی امروز جمعه در ارتفاعات روستای شلمکان ارومیه خبر داد.

رضا مسافر در خصوص جزییات این حادثه به خبرنگار مهر گفت: امروز بعد از خبر سقوط بهمن بین قله اصلی و فرعی سرداغی در ارومیه بلافاصله نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه سه کوهنورد گرفتار بهمن شده بودند که دو نفر از کوهنوردان با کمک نیروهای امدادی از محل حادثه به سلامتی کامل نجات یافته و هم اکنون در حال انتقال به سمت روستای شملکان هستند.

مسافر اضافه کرد: متاسفانه در یک حادثه یکی از کوهنوردان دچار آسیب جدی شده و هم اکنون سطح هوشیاری خود را از دست داده است و هم اکنون تلاش نیروهای امدادی برای انتقال وی به سمت روستا ادامه دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شواهد اولیه حاکی از فوت این کوهنورد است اما اظهار نظر قطعی در این خصوص پس از اعزام فرد به مرکز درمانی و نیز پزشکی قانونی قابل بیان است.

مسافر با اشاره به بکارگیری دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو جمعیت هلال احمر در این عملیات گفت: هم اکنون یک اکیپ امدادی نیز در حال رفت به قله هستند تا به انتقال مناسب این فرد از محل حادثه به سایر نیروهای امدادی کمک رسانی کنند.

کد مطلب 4556016

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