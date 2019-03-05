محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت سفر رئیسجمهور سوریه به ایران گفت: ۸ سال پیش مستکبرین غربی با مرتجعین عرب متحد شدند و تلاش کردند تا دولت بشار اسد را در سوریه به پایین بکشند. اما زمانی که ایران با سوریه متحد شد، نگذاشت این اتفاق بیفتد. ورود ایران به این موضوع و اتحاد با سوریه، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را حتی تا مرز رژیم صهیونیستی گسترش داد که این خود یک قدرت فوقالعاده است و قدرت ایران را در منطقه نشان میدهد.
وی افزود: سفر بشار اسد به ایران به معنای خاتمه جنگ با تروریسم و پیروزی اسد در این نبرد نابرابر است و قاعدتاً تمام خبرگزاریهای جهان متمرکز در این سفر بودند که متأسفانه استعفای ظریف مقداری باعث ایجاد حاشیه شد ولی پس از حل این موضوع باز رسانهها به همان موضوع اصلی بازگشتند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین ضمن اشاره به انحراف رسانههای اصلاح طلب از سفر بشار اسد به موضوع استعفای ظریف گفت: یک استراتژی در بین اصلاحطلبان بدخیم وجود دارد که قبل از ورود به درون حاکمیت نافرمانی مدنی در خیابان را پیش میگیرند و بعد از ورود به حکومت خروج از حاکمیت را سر لوحه کار خود قرار میدهند. در دولت ختمی شاهد چنین راهبردی بودیم و در فتنه ۸۸ هم چنین پروژهای پیاده سازی شد. البته من تعجب میکنم از آقای عبدی که خود آشنا به پروژه خروج از حاکمیت است و در سرمقاله روزنامه ایران موضوع استعفا را مورد بحث قرار میدهد.
وی افزود: آنچه ما از اصلاح طلبان دیدیم تأیید این استعفا بود اما همه کسانی که برای مصالح ملی تلاش میکنند، میدانند که این استعفا خطای دیپلماتیک بود. البته شخصی مثل ظریف باید بداند که نباید اختلافهای درون دولت را در این مقطع زمانی مطرح کند.
انبارلویی همچنین افزود: در همان ابتدا تمام رسانههای اصولگرای منتقد دولت معتقد بودند که ظریف باید برگردد و این کار را غیر منطقی میدانستند ولی ما هیچگاه انتظار موضعگیری معقول از جانب اصلاحطلبان را نداریم زیرا آنها مجموعهای از مواضع متناقض را دارند. اگر بخواهیم تحلیل درستی داشته باشیم باید گفت که اصلاح طلبان بدخیم میخواستند که ظریف از دولت خارج شود. حال در این میان دلیل منطقی برای حمله آنها به منتقدین وجود ندارد زیرا اینها در بین خود نیز دچار تناقض هستند.
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