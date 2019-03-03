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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۶

رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد:

تعیین تکلیف تمامی متقاضیان ارز دانشجویی تا پایان سال

تعیین تکلیف تمامی متقاضیان ارز دانشجویی تا پایان سال

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پرونده متقاضیان ارز دانشجویی برای سال ۹۷ تا پایان امسال به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در ماه پایانی سال ۹۷ قرار داریم، بنابراین در حال معرفی تمامی متقاضیان دریافت ارز دانشجویی که ثبت نام خود را کامل کرده‌اند به بانک مرکزی هستیم.

وی افزود: بیشتر متقاضیان ارز دانشجویی به بانک مرکزی معرفی شده‌اند و مابقی افراد نیز در حال معرفی شدن به بانک هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: اگر متقاضی نیز باقی مانده باشد به طور حتم تا پایان امسال به بانک مرکزی معرفی می‌شود تا این افراد بتوانند ارز دانشجویی خود را دریافت کنند.

صدیقی عنوان کرد: برای ۶ ماه دوم سال جاری بالغ بر ۸ هزار و ۷۰۰ نفر برای دریافت ارز دانشجویی ثبت نام کرده بودند.

کد مطلب 4556972

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