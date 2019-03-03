تظاهرات علیه نتانیاهو در مرکز تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ساکنان اراضی اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل آویو تظاهرات برگزار کردند.

اخیراً دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرده که قصد دارد سه اتهام فساد علیه نتانیاهو از جمله ارتشاء، کلاهبرداری و خیانت در امانت مطرح کند.

نیروهای پلیس این رژیم نیز برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شدند.

تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه نتانیاهو اعلام کردند که وقت آن رسیده که وی از قدرت کناره گیری کند.

این در حالی است که نتانیاهو اخیراً اعلام کرده که با وجود اتهامات فساد قصد کناره گیری از قدرت را ندارد.