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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۵۶

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

شرایط جوی پایدار برای خوزستان تا اواسط هفته

شرایط جوی پایدار برای خوزستان تا اواسط هفته

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط هفته جوی پایدار بر اکثر نقاط استان حاکم است.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر اهواز با دمای ۲۰ درجه و شهر ایذه با دمای هوای یک درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: طی این مدت شهر اهواز دمای حداقل هشت درجه سانتیگراد و حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اواسط هفته جوی پایدار بر اکثر نقاط استان حاکم است.

سبزه زاری در پایان عنوان کرد: با این وجود به خاطر شرایط محلی در این ایام بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمال و شمال شرق و مه رقیق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4558030

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