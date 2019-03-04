۸۰۰ واحد مسکونی به مددجویان در آذربایجان غربی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهندی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن ۱۴ اسفند سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه سال ۹۸ تعداد مددجویان روستایی فاقد مسکن این نهاد به صفر می‌رسد عنوان کرد: در سال جاری با هزینه ۲۷۰ میلیارد ریال بیش از ۳۶۰۰ مورد خدمات مسکن به خانواده‌های تحت حمایت ارائه شده و ۵۳۰ مورد خرید یا احداث مسکن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس تفاهم نامه مشترک کمیته امداد آذربایجان‌غربی و سپاه شهدای استان، تا پایان امسال، ۵۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت حمایت فاقد مسکن احداث و واگذار می‌شود که عملیات ساختمانی این واحدها ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

سهندی با اشاره به در پیش بودن جشن نیکوکاری در استان افزود: جشن نیکوکاری امسال با شعار "عیدی برای همه" ۱۵ اسفند در مدارس، ۱۶ اسفند پایگاه‌های ثابت و سیار و ۱۷ اسفند در میعادگاه‌های نماز جمعه استان برگزار می‌شود.

۴۰۰ هزار پاکت جشن نیکوکاری در سطح مدارس آذربایجان غربی توزیع شده است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: جشن نیکوکاری با مشارکت صدا و سیما، آموزش‌وپرورش و بسیج مستضعفان در ۱۳۰ پایگاه ثابت و سیار و همچنین ۱۷۵۰ مدرسه استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه به مناسبت برگزاری جشن نیکوکاری، ۴۰۰ هزار پاکت جشن نیکوکاری جهت کمک به نیازمندان در میان دانش‌آموزان ۱۷۵۰ مدرسه آذربایجان‌غربی توزیع شده است افزود: به مناسبت برگزاری جشن نیکوکاری، ۴۰۰ هزار پاکت جشن نیکوکاری جهت کمک به نیازمندان در میان دانش‌آموزان ۱۷۵۰ مدرسه استان توزیع شده است.

سهندی گفت: سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی در جشن نیکوکاری توسط دانش‌آموزان خیر و نیکوکار مدارس آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شده بود که با هماهنگی آموزش‌وپرورش استان به عنوان عیدانه در میان دانش‌آموزان‌نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی میزان مشارکت‌های مردمی در سال جاری عنوان کرد: مردم خیر و نیکوکار استان تا پایان بهمن ماه امسال، بیش از ۹۰ میلیارد تومان برای کمک به خانواده‌های محروم و نیازمند مشارکت داشته‌اند و این امر نشانگر پایبندی مردم به اعتقادات دینی و اعتلای روح نوع دوستی در جامعه است.

سامانه سخاوت ۱۶ اسفند به صورت رسمی آغاز بکار می‌کند

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌غربی افزود: در راستای تأمین کمک هزینه ازدواج مددجویان در سال جاری، بیش از پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و در حال حاضر هیچ نوعروسی پشت نوبت دریافت هزینه ازدواج وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کمیته امداد توانمند سازی خانواده‌های تحت حمایت بوده و در این راستا امسال برای ۳۸۰۰ مددجو مبلغ ۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است که در نتیجه این فعالیت‌ها ۱۴۰۰ خانوار به مرحله توانمندی اقتصادی رسیده و از گردونه حمایتی این نهاد خارج شده‌اند.

سهندی با تاکید بر ساماندهی مؤسسات خیریه، اظهارداشت: سامانه‌ای تحت عنوان سامانه سخاوت برگرفته از خیریه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی ایجاد شده و نزدیک یک چهارم مؤسسات استان با این سامانه همکاری می‌کنند که از این سامانه در روز پنجشنبه، ۱۶ اسفندماه به‌صورت رسمی پرده‌برداری خواهد شد.

مردم آذربایجان غربی ۳۵ میلیارد تومان زکات داده‌اند

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی نیازمندان در سامانه سخاوت تمرکز یافته و به این ترتیب، از سو استفاده افرادی که از خیریه‌های مختلف درخواست کمک می‌کنند، جلوگیری می‌شود گفت: کمیته امداد به سمت امداد الکترونیک می‌رود و به تدریج از تعداد صندوق‌ها کاسته می‌شود در این راستا مردم می‌توانند از طریق برنامه‌های کاربردی سنا، سکه، سامانه #۱*۸۸۷۷* یا از طریق تلفن ثابت ۰۹۶۸۸۷۷ به صورت تلفنی کمک‌های خود را اهدا کنند.

سهندی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار نفر دانش‌آموز تحت حمایت داریم که ۳ هزار نفر از آنان مرزنشین هستند، تصریح کرد: طی سال جاری برای ۸ هزار و ۵۰۰ خانوار و به هر خانوار ۴۰۰ هزار تومان کمک نقدی شده که در مجموع بیش از ۳ میلیارد تومان بوده است و امسال به دلیل وضعیت اقتصادی، جمعیت تحت حمایت این نهاد از ۱۲۳ هزار نفر به ۱۸۵ هزار نفر افزایش یافته که از ۴ درصد جمعیت تحت حمایت، ۶ درصد تحت حمایت قرار گرفته است.

وی گفت: طی سال جاری ۳۵ میلیارد تومان زکات نیز در استان پرداخت شده و همچنین ۷ میلیون صندوق صدقه در سراسر استان وجود دارد، برای اهدای جهیزیه هیچ مددجویی پشت نوبت وجود ندارد و امسال به ۲۸۰۰ نوعروس جهیزیه اعطا شده و تحت عنوان کمک هزینه ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.