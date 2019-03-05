به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتحادیههای تجاری روسیه درخواستی به مقامات آنتیتراست این کشور ارسال کردهاند تا اقدامات لازم را در مقابل سیستمهای پرداخت بینالمللی ویزا و مسترکارت، که متهم به سؤ استفاده از قدرت خود در بازار روسیه هستند، انجام دهند.
طبق بیانیه سازمان فدرال خدمات مبارزه با انحصارگری، این دادخواست توسط یک گروه از انجمنهای تجاری، شامل انجمن شرکتهای تجارت اینترنتی، اتحادیه شرکتهای خردهفروشی و اتحادیه شرکتها و تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی خانگی و کامپیوتر، مطرح شده است.
گزارشات حاکی از این است که این شکایت بر کارمزد تراکنشها که توسط این سیستمهای پرداخت تعیین شده، تمرکز دارد. میزان این کارمزدها در بازار توسعه یافته خردهفروشی خیلی بالا و غیرمنطقی است.
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