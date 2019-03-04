۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۱۶

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان:

۱۸ هزار دانش آموز کردستانی تحت پوشش طرح نماد قرار دارند

سنندج - معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: بیش از ۱۸ هزار دانش آموز استان تحت پوشش طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش‌گوار شامگاه یکشنبه در شورای سیاست گذاری طرح نماد آموزش و پرورش استان کردستان، اظهارداشت: نماد با هدف نظام بخشی و سازماندهی برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان طراحی شده است و در دو محور مراقبتی و آموزش ارتقایی به صورت پایلوت در دو شهرستان استان در حال اجرا است.

وی افزود: ۱۵۶ مدرسه شهرستان کامیاران و شش مدرسه ناحیه یک سنندج مجری این طرح هستند که در شهرستان کامیاران تمام دانش آموزان بالغ بر ۱۶ هزار و ۲۸۵ نفر و در ناحیه یک سنندج شش مدرسه و دو هزار و ۲۵۰ دانش آموز تحت پوشش این طرح هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: برگزاری جلسات توجیهی مدیران، تعیین سفیران نماد، شناسایی و غربالگری تمام دانش آموزان، تهیه منابع آموزشی و علمی، هماهنگی دستگاه‌های عضو طرح و آغاز آموزش‌های ارتقایی از برنامه‌های این طرح بوده است.

خوش‌گوار یادآور شد: در طرح نماد علاوه بر آموزش و پرورش ۱۳ دستگاه عضو ائتلاف هستند که هر کدام به فراخور آسیب‌های شناسایی شده نقش مداخله‌ای و حمایتی خود در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس را ایفا خواهند کرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، تمام دانش آموزان و مدارس کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند، لازم است دستگاه‌های همکار در این طرح در بخش درون سازمانی اقدامات لازم جهت آگاه سازی همکاران نسبت به نقش و وظایف دستگاه خود را انجام دهند.

