۱۸ هزار دانش آموز کردستانی تحت پوشش طرح نماد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش‌گوار شامگاه یکشنبه در شورای سیاست گذاری طرح نماد آموزش و پرورش استان کردستان، اظهارداشت: نماد با هدف نظام بخشی و سازماندهی برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان طراحی شده است و در دو محور مراقبتی و آموزش ارتقایی به صورت پایلوت در دو شهرستان استان در حال اجرا است.

وی افزود: ۱۵۶ مدرسه شهرستان کامیاران و شش مدرسه ناحیه یک سنندج مجری این طرح هستند که در شهرستان کامیاران تمام دانش آموزان بالغ بر ۱۶ هزار و ۲۸۵ نفر و در ناحیه یک سنندج شش مدرسه و دو هزار و ۲۵۰ دانش آموز تحت پوشش این طرح هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: برگزاری جلسات توجیهی مدیران، تعیین سفیران نماد، شناسایی و غربالگری تمام دانش آموزان، تهیه منابع آموزشی و علمی، هماهنگی دستگاه‌های عضو طرح و آغاز آموزش‌های ارتقایی از برنامه‌های این طرح بوده است.

خوش‌گوار یادآور شد: در طرح نماد علاوه بر آموزش و پرورش ۱۳ دستگاه عضو ائتلاف هستند که هر کدام به فراخور آسیب‌های شناسایی شده نقش مداخله‌ای و حمایتی خود در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس را ایفا خواهند کرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، تمام دانش آموزان و مدارس کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند، لازم است دستگاه‌های همکار در این طرح در بخش درون سازمانی اقدامات لازم جهت آگاه سازی همکاران نسبت به نقش و وظایف دستگاه خود را انجام دهند.