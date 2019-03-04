به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت آنسامبل «زروان» روز جمعه ۱۷ اسفند به احترام استادان پیشکسوت رافائل میناسکانیان، عباس ظهیرالدینی و خاچیک بابایان در تالار رودکی برگزار می‌شود. در این کنسرت رپرتواری از آثار بتهوون، موتزارت و شوبرت پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بابک کوهستانی نوازنده ویولون و ویولا، نرگس فلاح پسند نوازنده ویولنسل و کارن سلاجقه نوازنده پیانو نوازندگان آنسامبل «زروان» را تشکیل می‌دهند.

آنسامبل «زروان» سال گذشته در دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران که به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» برگزار شده بود، روی صحنه رفت.

کنسرت آنسامبل «زروان» ساعت ۲۰ روز جمعه ۱۷ اسفند سال جاری، در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود.