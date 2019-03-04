تکذیب ادعای واردات محصولات آرایشی با ارز دولتی

حمید مقیمی، در واکنش به خبری مبنی بر واردات محصولات آرایشی رژ لب و لاک ناخن با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خبرنگار مهر، گفت: سازمان غذا و دارو، هیچ مجوزی برای واردات محصولات آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر نکرده و این خبر کذب است.

وی افزود: انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران، به عنوان تنها صنف وارد کننده محصولات آرایشی به کشور، آماده همکاری با هر سازمان و دستگاهی پیرامون بررسی صحت و سقم ادعای واردات محصولات آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

مقیمی تاکید کرد: ما رسماً اعلام می‌کنیم که چنین ارزی برای واردات محصولات آرایشی رژ لب و لاک ناخن، تخصیص نیافته است.

رئیس انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران، ادامه داد: واقعیت امر این است که از آبان ۹۷ تاکنون، هیچ گونه واردات رسمی محصولات آرایشی به کشور نداشته‌ایم. زیرا، امکان ثبت سفارش وجود ندارد.

به گفته مقیمی، بیشترین حجم واردات لوازم آرایشی بعد از گروه بندی کالاها برای تخصیص ارز، از طریق ارز بدون تعهد یا همان ارز آزاد بوده است.

به گزارش مهر، عبدالعظیم بهفر مدیر کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، نیز روز گذشته این ادعا را رد کرده بود.