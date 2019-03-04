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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

پس از عمل جراحی در بیمارستان منتصریه؛

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی مشهدی به ۲ بیمار اهدا شد

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی مشهدی به ۲ بیمار اهدا شد

مشهد-اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن مشهد به ۲ بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بیمارستان منتصریه مشهد اظهار کرد: عمل اهدا عضو علی محمد مصدق مروستی ساکن مشهد پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد علی محمد مصدق مروستی در بیمارستان منتصریه به آقای ۶۸ ساله ساکن مشهد به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی افزود: قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: همچنین عمل اهدا عضو نوروز بوالفضل ملاکی ۳۳ ساله ساکن قوچان پنجشنبه هفته گذشته پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شده بود.

کد مطلب 4558849

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