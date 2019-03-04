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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

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گذرگاه مرگ در جاده آمل

گذرگاه مرگ در جاده آمل

آمل - محور آمل - چمستان محدوده روستای آغوزبن و تقاطع کمربندی امامزاده عبدالله به دلیل نداشتن دوربرگردان به گذرگاه مرگ مبدل شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، در محور آمل - چمستان محدوده روستای آغوزبن و تقاطع کمربندی امامزاده عبدالله به دلیل نداشتن دور برگردان شرایطی ایجاد کرده که اکثر خودروها، مسیری حدود ۵۰۰ متری را خلاف جهت حرکت می‌کنند تا به دور برگردان برسانند.

این مسیر به دلیل حرکت کردن در مسیر خلاف، تصادفات و حتی مرگ را به خود دیده است.

از مسئولان استانی و شهرستان آمل انتظار می‌رود تا در آستانه نوروز ٩٨ و افزایش مسافران و تردد زیاد در کمربندی امامزاده عبدالله چاره‌ای برای این مهم اندیشه کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 4558856

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