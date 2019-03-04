گذرگاه مرگ در جاده آمل

به گزارش خبرنگار مهر، در محور آمل - چمستان محدوده روستای آغوزبن و تقاطع کمربندی امامزاده عبدالله به دلیل نداشتن دور برگردان شرایطی ایجاد کرده که اکثر خودروها، مسیری حدود ۵۰۰ متری را خلاف جهت حرکت می‌کنند تا به دور برگردان برسانند.

این مسیر به دلیل حرکت کردن در مسیر خلاف، تصادفات و حتی مرگ را به خود دیده است.

از مسئولان استانی و شهرستان آمل انتظار می‌رود تا در آستانه نوروز ٩٨ و افزایش مسافران و تردد زیاد در کمربندی امامزاده عبدالله چاره‌ای برای این مهم اندیشه کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.