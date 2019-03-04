به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه نوبت عصر پس از پایان بررسی تبصره‌های ۳۸ گانه لایحه بودجه ۹۸ شهرداری به بررسی تبصره‌های پیشنهادی و الحاقی اعضا پرداختند.

در این جلسه تبصره پیشنهادی شهربانو امانی مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر است:

شهرداری موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی، (TOD)، تمام درآمدهای وصولی حاصل از تغییر پهنه (کاربری)، صدور پروانه ساختمانی و اعطای تراکم، عوارض نوسازی، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تابلوهای با کاربری تبلیغاتی در محدوده ۳۰۰ متری زون‌های TOD (مترو و بی‌آرتی) را صرفاً در توسعه سیستم‌های حمل و نقل انبوه‌بر به ویژه مترو هزینه کنند.

سیدحسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران در مخالفت با پیشنهاد امانی گفت: خانم امانی پیشنهاد خود را به کمیسیون تلفیق آوردند اما پذیرفته نشد یک دلیل آن این بود که برای کدهای درآمدی اشاره شده در تبصره پیشنهادی، قبلاً در جداول لایحه بودجه هزینه شده است. ضمن اینکه صد در صد درآمدهای حاصل از بارگذاری در شعاع ۳۰۰ متری ایستگاه‌های مترو، وصول و صرف ایستگاه مترو می‌شود. بنابراین این تحصیل حاصل است.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم در موافقت با پیشنهاد امانی گفت: این تغییر پارادایم مدیریت شهری نسبت به گذشته است و پیام خوبی دارد ما باید تصمیم بگیریم درآمد حاصل از مجتمع‌های ایستگاهی کاملاً به توسعه حمل و نقل عمومی برود و این در راستای تحقق برنامه پنج ساله سوم است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم در توضیح اظهارات سالاری گفت: آقای سالاری می‌گویند به جای اینکه در متن تبصره تک به تک به درآمدها اشاره کنیم و مثلاً بنویسیم درآمد از محل ماده ۱۰۰ یا درآمد از محل پروانه‌های ساختمانی و …، بنویسیم «حاصل از ایجاد مجتمع‌های ایستگاهی». اینگونه شاید تفاهمی میان اعضا حاصل شود.

در نهایت تبصره پیشنهادی امانی با ۱۱ موافق و ۵ مخالف تصویب شد.

همچنین در این جلسه مجید فراهانی پیشنهاد الحاق دو تبصره را به لایحه بودجه شهرداری مطرح کرد که تبصره نخست به شرح زیر بود:

سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۹۸ ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نظر برای مابه‌التفاوت هزینه‌ای مربوط به مستمری بازنششستگان در سال ۹۸ نسبت به اعتبار مصوب در بودجه سال ۹۷ را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین کند. در صورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه‌ه یا تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه‌التفاوت را نکند به شهرداری اجازه داده می‌شود آن را از محل منابع عمومی خود تأمین و پرداخت کنند.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در توضیح تبصره پیشنهادی خود گفت: سازمان بازنشستگی مرتب از بودجه شهرداری استفاده می‌کند و سال به سال به مصرف بودجه از سوی این سازمان اضافه می‌شود؛ بهره‌وری زیرمجموعه‌های این سازمان مهم است و ما باید به آن توجه کنیم تا به مرور وابستگی این سازمان به منابع بودجه کم شود.

بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در مخالفت با پیشنهاد فراهانی گفت: ۱۷ شرکت نسل دومی در ذیل سازمان بازنشستگی قرار دارد. اگر قرار باشد ما به التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان را به این سازمان پرداخت کنیم، چه انگیزه‌ای برای افزایش بازدهی بنگاه‌ها باقی می‌ماند؟ ما در واقع با این کار به سازمان بازنشستگی اعلام می‌کنیم که نگران نباشد؛ چرا که در صورت عدم افزایش بازدهی ما هزینه‌هایش را تأمین خواهیم کرد.

افشین حبیب‌زاده، عضو دیگر شورای شهر تهران به عنوان موافق پیشنهاد فراهانی گفت: اگر حقوق بازنشستگان از محل درآمد زیرمجموعه‌های سازمان بازنشستگی محقق نشد، چگونه قرار است پرداخت شود و تکلیف چیست؟

در نهایت، فراهانی تبصره پیشنهادی خود را پس گرفت.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران درخواست الحاق تبصره دیگری را به لایحه بودجه ۹۸ شهرداری مطرح کرد که از این قرار بود:

در اجرای قانون تفسیر بند الف تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و به منظور ایفای تعهدات قانونی شهرداری در برابر آتش نشانان، شهرداری مکلف است ضمن تأمین و پرداخت ۴ درصد مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور این افراد از سال ۱۳۹۷ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه آتش نشانان دارای حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب سابقه کار عملیاتی متقاضی بازنشستگی (اعم از آتش نشانان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی شهرداری تهران) به نحوی اقدام کند که این افراد از مزایای ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

سیدحسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: حدود ۲ ماه قبل شورای عالی کار، آتش نشانی را جز مشاغل سخت و زیان‌آور آورده و بنابراین قانون ما را ملزم کرده تا هم ۴ درصد مابه‌التفاوت را پرداخت کنیم و هم آتش نشانی آنان را به جای ۳۰ سال، ۲۰ ساله بازنشسته کنیم. این تبصره قانون بالادستی دارد و بنابراین چه آن را در لایحه بودجه بیاوریم و چه نیاوریم موظف به اجرای آن هستیم.

در ادامه بهاره آروین در مخالفت با تبصره پیشنهادی گفت: این تبصره هزینه‌ای است و ما نمی‌دانیم هزینه آن چقدر است و هیچ ردیفی برای آن ندیده‌ایم. باید این موضوع را در بودجه سازمان آتش نشانی بیاوریم.

در نهایت سیدحسن رسولی از تماس با رئیس سازمان آتش نشانی خبر داد و به نقل قول از او اعلام کرد که برای سال ۹۸ به همین منظور ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به دنبال سخنان رسولی، فراهانی پیشنهاد دوم خود را پس گرفت.