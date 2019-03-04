احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی معابر در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد با ورود سامانه جدید، بارش باران و وزش باد این استان را در بر خواهد گرفت و احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی نیز در برخی مناطق وجود دارد.
در اطلاعیه هواشناسی خراسان رضوی آمده است طبق تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی از سه شنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشزا قرار گرفته و پیش بینی میشود در بیشتر نقاط استان شاهد وقوع بارشهای رگباری در برخی نقاط بویژه نیمه جنوبی همراه با رعدوبرق و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش باران و برف باشیم.
همچنین پیش بینی شده همزمان با فعالیت این سامانه بر شدت وزش باد شهرهای خراسان رضوی افزوده شود و بر اساس مدلهای هواشناسی بیشترین حجم بارش در شهرستانها و توابع سرخس، کلات، درگز، صالحآباد، فریمان، تربتحیدریه، گناباد، بجستان، خواف، شمال تربتجام، نواحی جنوبی تایباد و همچنین شهرستان مشهد پیشبینی میشود.
آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها به دلیل بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دید و لغزندگی محورها با فعالیت این سامانه در خراسان رضوی وجود دارد.
نظر شما