تدوین بودجه نشان از رویکرد انسان محوری در شهر تهران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نتیجه نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با کمیسیون تلفیق این شورا موضوعی بود که صبح امروز در صحن شورا مطرح شد تا به عنوان آخرین بخش از فصل درآمدی لایحه بودجه ۹۸ شهر تهران مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد.

محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به روند تصویب لایحه بودجه گفت: بر اساس رویه قرار بود نشست کمیسیون تلفیق با کمیسیون‌های تخصصی انجام گرفته و نتیجه آن در جلسه هم اندیشی و صحن شورای شهر تهران بیان شود. روز گذشته این نشست برگزار شده و برای تدوین نهایی موضوعات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شب گذشته تا ساعت ۳ صبح جلسه خود را ادامه داد.

وی اظهار داشت: در این نشست موضوع درآمدی و سقف مورد نظر با توجه به روال، فضا و جایگاه مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی مطرح شد که اعضا با صبر به استماع آن نشستند و هرکدام نظرات اصلاحی خود را بیان کردند و نتیجه آن نشان داد که رویکرد شورای پنجم رویکردی انسان محور در حوزه مدیریت شهری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: یکی از نگاه‌های ما این بود که سطح این حوزه را حداقل تا سطح سال گذشته همتراز نگه داریم که با انجام برخی تغییرات توانستیم آن را حفظ کنیم ضمن اینکه چند تبصره درآمدی نیز برای این حوزه مطرح و تصویب شد و از طرفی اختصاص درآمدهای سازمان فرهنگی هنری به همین حوزه نیز مورد تائید قرار گرفت.

حق شناس با بیان اینکه تلاش کمیسیون بر این بود که بتواند از پخش شدن منابع جلوگیری کند اظهار داشت: آنچه هم اکنون ارائه می‌شود بر این مبنا تهیه شده است که بیشتر تخصیص‌ها در حوزه تملک سرمایه‌ای صورت گیرد و صورت هزینه‌ها کاهش یابد تا در نتیجه آن شاهد اتمام پروژه‌های نیمه تمام باشیم.

وی سقف در نظر گرفته شده برای افزوده شدن به مأموریت‌های فرهنگی را ۲۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس پیش بینی مقرر شد که در حدود ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه رازی اختصاص یابد که رقم اولیه آن حود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به شهر آفتاب اشاره کرد و گفت: برآورد ارزش شهر آفتاب در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که در حدود ۲ سال است که نمایشگاه کتاب به دلیل مشکلات در آن برگزار نمی‌شود. پیشنهاد شهرداری برای این موضوع ۲۵ میلیارد تومان بود که ما با افزایش ۳۰ میلیارد تومان دیگر آن را به ۵۵ میلیارد تومان رساندیم.

وی همچنین به موضوع تملک، مرمت و نگهداری خانه مشاهیر اشاره کرد و گفت: پیش بینی شهرداری برای این موضوع ۸ میلیارد تومان بود که ما آن را به ۲۴ میلیارد تومان افزایش دادیم چرا که مالکان با توجه به اینکه خانه آنها در طرح قرار گرفته است امکان هیچ اقدامی را ندارند و ما نیز آنها را خریداری نکرده‌ایم و این موضوع آنها را با چالش جدی مواجه کرده است.

حق شناس از توجه به گذرهای تاریخی شهر تهران خبر داد و گفت: رقم پیشنهادی برای خیابان لاله زار در حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که به ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت. گذر کتاب نیز از ۲ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان ارتقا یافت و رقم تخصیص یافته برای خیابان ویلا به عنوان پهنه گردشگری از ۰ ریال به ۲۰ میلیارد تومان رسید.

وی در خصوص دلیل ارتقا رقم پیش بینی شده برای خیابان ویلا اظهار داشت: در این خیابان ۲۰ خانه تاریخی شناسایی شده و مقرر است که سه خانه در آن تملک و تبدیل به موزه شود تا بتوان مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد پهنه‌ای بین المللی در حوزه گردشگری را در تهران ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از پیش بینی بودجه‌ای برای ایجاد ۴ گرمخانه در ۴ پهنه شهر تهران خبر داده و اظهار داشت: در قالب ساخت این گرمخانه‌ها برای نخستین بار حوزه مربوط به نگهداری زنان آسیب دیده اختصاص داده شد.

وی همچنین به موضوع آرامستان های شهر تهران اشاره کرد و گفت: در تهران ۷۰ آرامستان وجود دارد که به لحاظ تاریخی دارای ارزش است این در حالی است که تمامی آنها متروکه هستند و ما پیش بینی کردیم که حداقل ۳ آرامستان را در ری، تهران و تجریش مرمت کنیم و برای آن رقم ۹ میلیارد تومان را پیش بینی کردیم.

حق شناس همچنین به موضوع پهنه بندی مناطق گردشگری تهران اشاره کرد و گفت: برای تحقق این موضوع پیش بینی شد که برای حوزه سرخه حصار ۵ میلیارد تومان، بوستان ولایت ۱ میلیارد تومان، خلیج فارس ۲ میلیارد تومان، خیام ۳۰ میلیارد تومان، خانه معین التجار ۱۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود.

در نهایت این پیشنهادات با بررسی محل تخصص بودجه لازم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید و ۲۰۰ میلیارد تومان به سرجمع درآمدی حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران افزوده شد.