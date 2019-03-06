جواد طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون بحث آسیب شناسی دستگاه قضائی با اشاره به کثرت ورودی پرونده‌ها عنوان کرد: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه باید قضا زدایی، جرم زدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها باشد تا پرونده کمتری در دستگاه قضائی مطرح شود.

وی دیگر برنامه‌های قوه قضائیه را ارتقای انگیزش قضات بیان کرد و گفت: اگر قضات با عشق و علاقه کار نکنند کار به خوبی پیش نمی‌رود، رعایت شأن و استقلال قاضی از موارد بالا بردن انگیزه آنان است، قاضی باید حرمت و جایگاهی که در شرع برای آن تعیین شده است را داشته باشد.

دادیار دیوان عالی کشور ضمن بیان اینکه عدم تناسب در میزان کار و تعداد قضات از آسیب‌های قوه قضائیه است بیان داشت: این مقوله از طریق کاهش پرونده‌ها و افزایش نیروی انسانی، امکانات و ملزومات موردنیاز برای تناسب، ارتقای توان و قابلیت دستگاه قضائی با میزان پرونده‌های موجود متناسب سازی می‌شود.

طهماسبی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی در دستگاه قضائی از دیگر موارد مطرح شده در حوزه آسیب شناسی قوه قضائیه است که تشکیلات و ساختارها باید متناسب با وظیفه اصلی و ذاتی دستگاه قضائی باشد.

استفاده از فناوری اطلاعات باعث سرعت و ارتقا کیفیت دادرسی می‌شود

این مقام قضائی همچنین به استفاده از فناوری اطلاعات در انجام دادرسی‌ها با هدف سرعت در دادرسی و ارتقا کیفیت دادرسی اشاره کرد و گفت: در این مورد می‌توان حتی بسیاری از پرونده‌های کم اهمیت را با دادرسی مجازی انجام داد.

دادیار دیوان عالی کشور بر استفاده از نیروهای دلسوز، متخصص، با تجربه و شایسته سالاری در انتخاب سمت‌های قضائی و اداری تاکید کرد.

طهماسبی یکی دیگر از آسیب‌های دستگاه قضائی را رشد نامتناسب جمعیت کیفری یعنی تعداد زندانیان دانست و گفت: این میزان جمعیت متناسب با وضعیت کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید برنامه‌های جدی برای کاهش جمعیت کیفری داشته باشیم.

وی با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باید مبتنی بر موازین علمی تدوین و اجرا شود

دادیار دیوان عالی کشور داشتن برنامه جامع برای اصلاح قوانین و مقررات، رفع آسیب‌ها از قوانین موجود و مقابله با فساد و رانت‌های درون دستگاهی در قوه قضائیه به روش‌های صحیح و کارآمد را از دیگر موارد در آسیب شناسی قوه قضائیه عنوان و بر برنامه‌ریزی لازم برای رسیدن به آن تاکید کرد.

طهماسبی با اشاره به شخصیت رئیس جدید قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضائی دستگاهی پیچیده است، کسی می‌تواند در این دستگاه مدیریت کند که به فرآیندها و مقررات دادرسی اشراف داشته باشد.

رئیس جدید قوه قضائیه بارقه‌های امید را در ذهن قضات ایجاد کرده است

وی در پایان بیان داشت: حضور آقای رئیسی با توجه به اینکه حدود ۴۰ سال از عمرشان را در این دستگاه خدمت کرده‌اند، بارقه‌های امید را در ذهن قضات ایجاد کرده که برنامه‌های قوه قضائیه بهتر از گذشته، با دقت و مبتنی بر مبانی قضائی پیش رود چرا که وی بر فرایندهای کار و نیروی انسانی که در دستگاه قضائی مشغول انجام خدمت هستند، اشراف کامل دارد.