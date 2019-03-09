۱۴ پارک تخصصی در گرگان ساخته می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطالعات ساخت ۱۴ پارک تخصصی در حال انجام است و بخشی از آن هم در سال ۹۷ و ۹۸ اجرا خواهد شد.

وی افزود: پارک گردشگری، فرهنگ و هنر، معلولان، پارک تولد، پارکور، پارک شطرنج، پارک ماجراجویی، ژوراسیک، نوجوان، امید زندگی (سلامت)، پارک گل، پارک واقعیت مجازی، پارک مشاهیر و تفریحات سرگرمی در دستور کار ما است.

وی افزود: ساخت ۴۰ پارک بازی کودکان را در محله‌های مختلف در دستور کار قرار دارد که تا پایان امسال ۱۴ پارک به بهره‌برداری می‌رسد.

دادبود به افتتاح پیست موتورسواری در زمین‌های کریم‌آباد اشاره کرد و گفت: علاوه بر افتتاح نمادین این پروژه، هفته آینده در یک مراسم ویژه با حضور قهرمانان موتورسواری کشور این پیست به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه با حدود ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار و در زمینی به مساحت ۱.۲ هکتار احداث شده است.

شهردار گرگان در خصوص کمپ مسافران توضیح داد: فراخوان دادیم تا با همکاری بخش خصوصی کمپ هایی را در نقاط مختلف شهر ایجاد کنیم اما تجربه عمومی نشان داده که مردم و مسافران عموماً حاضر نیستند در جاهایی دیگری از کمپ استفاده کنند و اصرار دارند در ناهارخوران اسکان یابند.

دادبود ادامه داد: بخشی از کار کمپ امسال انجام شده و تا تابستان هم بخش دیگری از آن اجرا می شود.

وی در خصوص اسکان اپلیکیش شهریار گفت: این اپلیکیشن برای گزارش مشکلات شهری است که تعداد آن هم زیاد است. هر مشکل شهری که با آن برخورد می کنید می توان توسط این اپلیکیشن بازتاب داده شود، قبلاً این کار توسط سامانه تلفنی انجام می شد اما با اپلیکیشن می توان تصویر ارسال و روند برطرف کردن مشکلات را هم مشاهده کرد.

دادبود با بیان این که صدا، تصویر و پیامک توسط این اپلیکیشن قابل بازتاب است، گفت: به طور آزمایشی این اپلیکیشن راه اندازی شده و اشکالاتی هم دارد که به تدریج برطرف می شود.

شهردار گرگان توضیح داد: اپلیکیشن ساده تر شده تا استفاده و کاربرد آن برای مردم راحت تر باشد.