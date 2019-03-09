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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۳

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

بازگشت ژاوی به تمرینات گروهی السد در آستانه بازی با پرسپولیس

بازگشت ژاوی به تمرینات گروهی السد در آستانه بازی با پرسپولیس

ژاوی هرناندز هافبک اسپانیایی تیم فوتبال السد آماده بازی با پرسپولیس است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و السد قطر روز سه شنبه این هفته در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف هم خواهند رفت.

السد در بازی اول خود مقابل الاهلی عربستان با دو گل شکست خورد. در آن مسابقه ژاوی هرناندز هافبک سرشناس اسپانیایی و خوخی بوعلام مدافع تیم السد به خاطر مصدومیت غایب بودند.

روزنامه «استاد الدوحه» قطر امروز در خبری اعلام کرد که ژاوی برای بازی با پرسپولیس به تمرینات گروهی بازگشته است. خوخی بوعلام هم زیر نظر کادر پزشکی السد قرار دارد تا هرطور شده به بازی با پرسپولیس برسد.

کد مطلب 4562760

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