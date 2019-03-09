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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

طی پیامی

فرمانده ناجا انتصاب آیت الله رئیسی را تبریک گفت

فرمانده ناجا انتصاب آیت الله رئیسی را تبریک گفت

فرمانده نیروی انتظامی با صدور پیامی انتصاب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است؛

«بسم الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

با سلام و تحیات وافره

اینجانب انتصاب حضرتعالی را به عنوان ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) همزمان با آغاز دهه پنجم انقلاب و به تعبیر معظم‌له آغاز پرقدرت دورانی جدید در قوه قضائیه و زیبنده گام دوم انقلاب را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی تردید مهم‌ترین وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران و الگوی مردم سالاری دینی؛ حق محوری، عدالت‌گستری و اهتمام به کرامت ذاتی و حقوق انسان‌هاست که این ویژگی‌های برجسته در احکام نورانی اسلام ناب و شریعت محمدی (ص) ریشه داشته و بر عدالت علوی (ع) استوار است.

باذن الله تعالی، تجارب و اندوخته‌های ارزشمند حضرتعالی در عرصه‌های گوناگون بویژه در حوزه قضائی و آشنایی و تسلط بر تمامی زوایا و ابعاد این حوزه خطیر، مسیر پرشتاب رشد و توسعه قضائی را هموارتر می‌سازد و بی شک سوابق درخشان و تجارب ارزنده، مدارج و صفات عالی دینی، علمی و عملی شما برادر ولایی، ارزشی و انقلابی، پشتوانه عظیم و ذخیره ارزشمندی است که می‌تواند تحقق انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، وظایف و نقش‌های بی‌بدیل این قوه را در قوام و استحکام نظام و پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی تضمین کند.

یقیناً اجرایی شدن منویات و اولویت‌های مورد تأیید مقام معظم رهبری تکلیف همگانی است و اینجانب ضمن تاکید بر آمادگی کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری، تعامل و هم افزایی با قوه محترم قضائیه در جهت تحقق آرمان‌های بلند امام راحل، منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) و اصول قانون اساسی، توفیقات روز افزون جنابعالی را در این مسئولیت خطیر در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام عظمای ولایت از خداوند منان خواستارم.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار حسین اشتری»

کد مطلب 4562773

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