 برگزاری آزمون مجازی دوره توانمند سازی مدیران موسسات فرهنگی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه نورالمجتبی (ع) با همکاری معاونت قرآن و عترت دوره توانمند سازی مدیران مؤسسات فرهنگی قرآنی را برگزار می‌کند.

آزمون مجازی دوره توانمند سازی مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه به صورت مجازی از ساعت ٨ صبح به صورت مجازی برگزار شد و تا ساعت ۲۰ ادامه دارد همچنین شرکت کنندگان طی ٣٠ دقیقه به ٢٥ سوال به صورت تستی، پاسخ دهند.

شرکت کنندگان در این دوره که موفق به کسب امتیاز لازم (کسب نمره ٨٠ از ١٠٠) در دوره مجازی شوند، از مزایای شرکت در دوره حضوری که در فصل بهار ٩٨ در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد، بهره مند شده و با حضور در کارگاه آموزشی دو روزه، می‌توانند از کلاس‌های حضوری با اساتید متخصص بهره گیرند.

این دوره در راستای ارتقا سطح دانش مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت سراسر کشوردر دو مرحله (مجازی و حضوری - کارگاهی) و با موضوعات آموزشی از قبیل: اخلاق مدیریت، اصول تیم‌سازی و کارگروهی، راهکارهای رشد و تعالی سازمان، مخاطب‌شناسی و ارتباط با مخاطب، آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه و… برگزار خواهد شد.