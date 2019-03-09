محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های پیش بینی تا ظهر امروز در مناطق شرق استان بارش‌های پراکنده را خواهیم داشت.

وی افزود: از ظهر امروز تا چهارشنبه هفته جاری جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و انتظار پدیده بارشی خاصی را نخواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در این ایام انتظار افزایش دو تا سه درجه‌ای دما را خواهیم داشت.

سبزه زاری یادآور شد: وجود پدیده مه صبحگاهی در اکثر نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی خبر داد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۵ درجه و دهدز با دمای یک درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین شهر استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان گفت: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز ۲۲ درجه و حداقل آن به ۱۱ درجه سلیسیوس رسید.