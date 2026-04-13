وقوع پدیده مه رقیق و غبار صبحگاهی در خوزستان مورد انتظار است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشه های هواشناسی طی امروز در ارتفاعات استان احتمال بارش های پراکنده دور از انتظار نیست و در سایر مناطق به ویژه در بخش های غربی، سواحل و مناطق جنوبی وقوع پدیده مه رقیق و غبار صبحگاهی مورد انتظار است.

وی افزود: از فردا تا پایان هفته، جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

سبزه زاری عنوان کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۷.۹ و دزپارت با دمای ۶.۸ درجه سانتی گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۴.۱ و کمینه دمای ۱۷.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.