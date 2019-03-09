دستگیری عامل تصادف منجر به مرگ منطقه سعادت آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری راننده جوان یک خودرو ۲۰۶ خبر داد که پس از تصادف شدید با یک خانم، از محل تصادف گریخته و مصدوم تصادف نیز با وجود اقدامات درمانی فوت کرده است.

ساعت ۱۱:۰۰ مورخه ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ فردی به هویت مشخص با مراجعه به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس اعلام نمود که خودرو پژو ۲۰۶ سفید رنگی با یک عابر پیاده خانم ۴۳ ساله در آدرس سعادت آباد - چهارراه سرو تصادف کرده و منجر به مصدومیت این خانم شده و خودرو ۲۰۶ از محل متواری شده است؛ با حضور مأموران کلانتری در بیمارستان و تأیید موضوع، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

با گذشت ۱۳ روز از زمان تصادف، در مورخه ۰۴/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس اعلام شد که مصدوم صحنه‌ی تصادف به علت شدت صدمات وارده فوت کرده است. لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و جهت شناسایی راننده متواری به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

با انجام تحقیقات میدانی و بازبینی فیلم چندین دوربین مداربسته محل وقوع تصادف، خودرو ضارب با مشخصات پژو ۲۰۶ سفید رنگ به شماره انتظامی ایران ۱۰ / *** س ۹۱ با مالکیت شخصی به نام محمدرضا (۳۰ ساله) شناسایی شد؛ محمدرضا برابر هماهنگی با مقام قضائی دستگیر و در تحقیقات اظهار داشت خودرو را در مورخه ۳۰/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ به صورت وکالتی به فردی به نام حمید فروخته است.

با شناسایی حمید. ک (۴۸ ساله) وی به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شد اما او نیز عنوان داشت که خودرو ۲۰۶ را با یک قولنامه دستی به دامادشان به هویت علیرضا. ر فروخته است.

علیرضا به اداره دهم احضار شد و در تحقیقات، ضمن تکذیب اظهارات حمید عنوان داشت: من خودرو را در مورخه ۰۱/‏۱۱/‏۹۷‬ از ایشان برای پدرم خریداری نمودم و در زمان حادثه خودرو در اختیار ما نبوده است و از موضوع تصادف اطلاعی ندارم.

در شرایطی که هر سه متهم منکر هرگونه دخالت در صحنه تصادف بودند، اقدامات ویژه پلیسی در دستور کار کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت تا نهایتاً مشخص شد مرتضی. ر (۱۸ ساله فرزند علیرضا) در محل تصادف حضور داشته است؛ همزمان و در ادامه‌ی تحقیقات پلیسی مشخص شد که خودرو ۲۰۶ صحنه تصادف به یک مغازه فروش و تعویض شیشه خودرو در منطقه سعادت آباد – خیابان کوهستان منتقل شده است.

با شناسایی مغازه تعویض شیشه اتومبیل در منطقه سعادت آباد، کارآگاهان اداره دهم به این مغازه مراجعه و به تحقیقات از صاحب مغازه پرداختند؛ صاحب مغازه در اظهاراتش عنوان داشت: من در کار فروش و تعویض شیشه خودرو فعالیت دارم؛ در دی ماه سال، جهت تعویض شیشه یک خودرو ۲۰۶ به آدرس خانه‌ای در منطقه سعادت آباد مراجعه و شیشه جلو یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ سفید رنگ که از ناحیه پایین سمت چپ شکسته بود را تعویض نمودم؛ افراد حاضر در محل مدعی بودند که خودرو چند روز قبل در اختیار پسرشان بوده که در درگیری با افرادی ناشناس این اتفاق رخ داده است.

با توجه به اظهارات صاحب مغازه، تصاویر کلیه متهمان پرونده به رؤیت وی رسید که بلافاصله تصویر مرتضی را شناسایی کرد و اظهار داشت: در زمان تعویض شیشه، این شخص (مرتضی) در محل حضور داشته و مخاطب اظهارات نفرات حاضر ایشان بود.

با توجه به شواهد، دلایل و مستندات به دست آمده، مرتضی ۱۸ ساله در مورخه ۰۴/‏۱۲/‏۹۷‬ بازداشت و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد؛ مرتضی در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با تصادف بود اما نهایتاً به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن اعتراف صریح به رانندگی با خودرو ۲۰۶ سفید رنگ در زمان تصادف عنوان داشت: روز جمعه مورخه ۲۱/‏۱۰/‏۹۷‬ با خودرو پژو ۲۰۶ سفید رنگ از منزل خارج تا به دنبال برادرم به میدان شهرداری بروم. در چهار راه سرو در حالی که چراغ سبز بود قصد سبقت گرفتن از یک خودرو پژو پارس را داشتم که ناگهان با متوفیه برخورد نمودم. چون تازه گواهینامه گرفته بودم، ترسیدم و از محل متواری و به منزل بازگشتم.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم، قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران صادر و به زندان معرفی شد و پرونده مربوطه نیز در مرجع قضائی مربوطه در حال رسیدگی است.