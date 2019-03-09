تکلیف مهدی ترابی امروز مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی در جریان بازی پرسپولیس و نساجی مازندران به شدت از ناحیه زانوی پای راست مصدوم شد تا وضعیت او برای بازی با السد قطر در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

با وجود اینکه برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از تساوی پرسپولیس و نساجی مازندران عنوان کرد ترابی به دیدار با السد قطر نمی‌رسد قرار است کادر پزشکی پرسپولیس تصمیم نهایی را در این باره بگیرد.

زخم روی زانوی پای ترابی عمیق است و پزشکان پرسپولیس تصمیم دارند با استفاده از دارو هرچه زودتر آن را خشک کنند تا هافبک ملی پوش این تیم به دیدار حساس با السد قطر در دوحه برسد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۱۵ سه شنبه هفته جاری در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در دوحه به مصاف السد قطر می‌رود.