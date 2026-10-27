میقانی: سناریوی تخریب پل در خراسان شمالی بررسی شد

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست کارگروه حمل‌ونقل و جابه‌جایی خراسان شمالی با محوریت بررسی سناریوی تخریب پل و نحوه مدیریت تردد و بازگشایی مسیرهای ارتباطی در شرایط بحران برگزار شد.

وی افزود: تجربه شرایط بحرانی در جنگ فعلی نشان داد که آمادگی، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در مدیریت بحران و عبور از شرایط دشوار دارد. باید این توانمندی را داشته باشیم که با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر، بازگشت‌پذیری شبکه راه‌ها و استمرار خدمت‌رسانی را تضمین کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با اشاره به اهمیت راهبردی محور جنگل گلستان – مشهد بیان کرد: این محور یکی از ۱۰ کریدور مهم کشور است و در شرایط بحرانی باید با سرعت عمل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه برقراری جریان ترافیکی در این مسیر فراهم شود.

میقانی ادامه داد: این نشست با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و بررسی راهکارهای مدیریت بحران در شبکه راه‌های خراسان شمالی برگزار شد تا مقدمات لازم برای اجرای مؤثر مانور عملیاتی پدافند غیرعامل در ۲۵ آبان‌ماه فراهم شود.

وی تصریح کرد: در این مانور، سناریوی تخریب یکی از پل‌های واقع در محدوده روستای قره‌خان‌بندی و پتروشیمی به‌عنوان وضعیت فرضی بحران در نظر گرفته شده است تا نحوه واکنش دستگاه‌های مسئول و چگونگی مدیریت تردد در چنین شرایطی بررسی شود.

میقانی در پایان گفت: اعضای کارگروه از اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی بازدید کردند و با انجام تست ارتباط بی‌سیم با شهرستان‌ها، وضعیت ارتباطات و هماهنگی میان واحدهای تابعه را در راستای ارتقای آمادگی و مدیریت مؤثر شرایط بحرانی مورد بررسی قرار دادند.