به گزار ش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پیامی انتصاب حجت الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.

متن پیام نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛



حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی



با سلام و تحیت؛



انتصاب حضرتعالی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه با حکم رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. رجاءواثق دارم در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی با اتکا به تجارب و سوابق ارزنده گذشته به ویژه در عرصه قضاوت در ارتقای عملکرد این نهاد ارزشمند، در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و احیای حقوق و اعتماد عمومی و استقرار عدالت، گام‌هایی مؤثر برخواهید داشت و اقداماتی ماندگار برجای خواهید گذاشت.



بی‌تردید قوه‌قضاییه پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای فرمایشات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرموده‌اند «اقتدار و اعتماد عمومی دو رکن اصلی مورد نیاز قوه قضائیه است»، به عنوان نهادی ارزشمند با عملکردی مستقل، جایگاهی ویژه و ارزنده در حراست و پاسداری از قانون اساسی و قوانین بر مبنای اعتلای عدالت و حمایت از حقوق افراد در جامعه دارد و این مهم با حضور حضرتعالی بیش از گذشته تقویت خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این فرصت را مغتنم شمرده و بر تلاش و حمیت در راستای ارتقای سطح تعامل و همکاری با بخش‌های پژوهشی قوه‌قضاییه تاکید دارد. توفیق روزافزون حضرتعالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب، از درگاه ایزد منان خواستارم.