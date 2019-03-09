اندونزی چهارمین کشور جذاب برای اینستاگرام در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی وقتی‌که به مناطق زیبا و قابل‌توجه فکر می‌کنیم مناطق زیبای زیادی در سراسر جهان در ذهن ما ترسیم می‌شود، اما کدام‌یک بهترین هستند؟

سایت جهانی bigseventravel فهرستی از ۱۰ کشور برتر دنیا با موضوع «بهترین برای اینستاگرام» در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد.

هر کشور بر اساس جذب و محبوبیت در رسانه‌های اجتماعی رتبه‌بندی شده است. این عوامل با برسی تعداد هشتگ ها در هر مقصد از بازخورد یک برسی گسترده از ۱.۵ میلیون همراه کننده این سایت و همچنین یک هیأت از کارشناسان سفر تحلیل و انتخاب‌شده است.

اندونزی در این لیست به رتبه چهارم با امتیاز ۸۱.۱ درصد در تعقیب استرالیا (۸۹.۹۸ درصد)، هنگ‌کنگ (۸۶.۹۹ درصد) و کانادا (۸۲.۸۴ درصد) دست‌یافت.

۱۰ کشور برتر عبارت‌اند از: استرالیا هنگ‌کنگ، کانادا اندونزی، آفریقای جنوبی، مالدیو، هندوستان، ایالات‌متحده، دبی (امارات متحده عربی) وسنگاپور.