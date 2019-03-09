به گزارش خبرنگار مهر، آرش ارشد پیش از ظهر شنبه در همایش «نقش بازاریابی شهری در توسعه سرمایه‌گذاری و گردشگری»، اظهار کرد: پایان دوران وابستگی درآمد ناشی از عوارض شهرداری نزدیک است، وظیفه‌داریم با اطمینان خاطر به شرکا و سرمایه‌گذاران در امور شهرداری این نوید را بدهیم که برای شهر کرج فضای خوبی به‌منظور حضور سرمایه‌گذاران فراهم است.

وی ادامه داد: هدف این است که به سرمایه‌گذاران نوید دهیم تا با اطمینان خاطر و بدون سرگردانی به شهر مراجعه کنند، در این راستا سیستم مدیریت شهری و همه همکاران ما در حوزه سرمایه‌گذاری مشارکت دارند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج گفت: از سوی تمام معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق ده‌گانه شهرداری کرج نمایندگانی ویژه برای حضور در حوزه سرمایه‌گذاری معرفی‌شده‌اند.

ارشد با اشاره به راه‌اندازی کارگروه تسهیل گری و شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در شهرداری کرج، گفت: هدف جلب مشارکت شهروندان و بهره‌برداری از سرمایه‌های مردم است که می‌تواند موجب پیشرفت شهرمان شود، هدف دیگر این است که از سرگردانی سرمایه‌گذارانی که به شهر مراجعه می‌کنند جلوگیری شود.

در قالب بک تفاهم‌نامه یکی از ساختمان‌های شهرداری کرج به ساختمان انرژی صفر تبدیل می‌شود وی بیان کرد: ۲۸ نقطه در کرج به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری لکه‌گذاری شده است که در این قالب طبق راهبرد شهردار کرج و سیاست‌گذاری شورای شهر این کلان‌شهر پیش می‌رویم و امید است بتوانیم با جذب سرمایه‌ها، فضاهای خدماتی، اقامتی، رفاهی و تجاری قابل‌قبول برای شهروندان فراهم کنیم.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج در بخش دیگری به انعقاد یک تفاهم‌نامه اشاره کرد و توضیح داد: موضوع این تفاهم‌نامه که با یکی از مخترعان به نام کشور منعقدشده این است که به مواردی ازجمله عدم وابستگی ساختمان به خط لوله گاز و انتقال نیرو و تبدیل آن به ساختمان انرژی صفر پرداخته می‌شود و در قالب این تفاهم‌نامه سیاست انتقال این فنّاوری و بومی‌سازی آن را ترغیب می‌کنیم.

ارشد افزود: در قالب تفاهم‌نامه منعقدشده یکی از ساختمان‌های ما برای پیاده‌سازی این طرح و تبدیل آن به ساختمان انرژی صفر تبدیل می‌شود تا بر اساس این الگوی ساختمانی بتوانیم آن را در دیگر ساختمان‌ها اجرایی کنیم.

وی در مورد اولویت‌های جذب سرمایه در کرج گفت: برگزاری همایش بازاریابی شهری در توسعه سرمایه‌گذاری و گردشگری مانوری است تا با انعکاس عملکرد شهرداری در حوزه‌های مختلف به مردم و سرمایه‌گذاران این ظرفیت‌ها را در آستانه سال جدید نشان دهیم و شرایط بازاریابی را تسهیل کنیم.

موضوع درآمد پایدار در حوزه مشارکت‌ها را عملیاتی می‌کنیم

ارشد در خصوص میزان حضور سرمایه‌گذاران در کرج و هموار کردن راه ورود آن‌ها به این حوزه نیز گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات ما این است که از سال ۱۳۱۱ که قانون تجارت تصویب شد هنوز شرکت‌های تجاری ما بر اساس این قانون معاملات خود را انجام می‌دهند و متأسفانه مشارکت و سرمایه‌گذاری گذاری بخش خصوصی هنوز قانون مدونی ندارد و آئین‌نامه محور است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری به‌عنوان اولین قدمی است که شهرداری کرج در این حوزه طی کرده است، ادامه داد: این مورد برای طی فرآیند قانونی به شورای شهر کرج ارسال‌شده است و امیدواریم با نظر مساعد اعضای شورا تصویب شود و در ادامه سازمان شهرداری‌ها هم در این خصوص با ما همکاری کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج با اشاره به اصلاح شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری به‌عنوان گام بعدی، افزود: برای اصلاح مقررات آن نیز ۲۲۵ نفر - ساعت کار کارشناسی انجام‌شده است.

وی در پایان گفت: با تلاشی که در مجمع کمیسیون سرمایه‌گذاری کلانشهرهای کشور در حال انجام است می‌خواهیم در قالب لایحه درآمد شهرداری‌ها و پایداری‌ها موضوع درآمد پایدار در حوزه مشارکت‌ها را عملیاتی کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد تحقق آن در کشور باشیم.