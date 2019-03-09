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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

فرماندار شاهرود:

معدن بوکسیت تاش شاهرود تا حصول نتیجه قانونی تعطیل اعلام می‌شود

معدن بوکسیت تاش شاهرود تا حصول نتیجه قانونی تعطیل اعلام می‌شود

شاهرود - فرماندار شاهرود ضمن تائید خبر تعطیلی معدن بوکسیت تاش شاهوار گفت: امیدواریم کسانی که در امر معدن فعالیت دارند موظف به اجرای قانون باشند.

محمد کرم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر تعطیلی معدن بوکسیت تاش شاهوار تا حصول نتیجه قانونی و عمل به تعهدات این شرکت اظهار داشت: امیدواریم کسانی که در امر معدن فعالیت دارند موظف به اجرای قانون باشند.

وی ضمن بیان اینکه در جلسه مهر ماه سال جاری که در فرمانداری شاهرود پیرامون معدن بوکسیت شاهوار برگزار شد قید شده بود که در صورت عدم اجرای تعهدات معدن بوکسیت تاش تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام می‌شود، افزود: در این جلسه مقرر شده بود تا معدن بوکسیت تاش در بازه زمانی مشخص ۱۵ مصوبه خواست‌ها و مصوبات قانونی دستگاه‌های مختلف را اجرایی کند اما این امر صورت نگرفت.

وی اضافه کرد: مهلت قانونی خطاب به معدن به اتمام رسیده است و تا کنون به دلایل مختلف تعهدات خود را به انجام نرسانده است.

فرماندار شاهرود گفت: در جلسه‌ای که مدیر عامل آلومنیای جاجرم نیز حضور داشت مقرر شده بود که اگر به هر کدام از این مصوبات معدن عمل نکرد این معدن از سوی فرمانداری تعطیل اعلام شود.

کرم‌محمدی با بیان اینکه همه صورت جلسات و مشروح مذاکرات نیز موجود است، ابراز داشت: با پیگیری‌های مختلف بخش اعظمی از تعهدات انجام نگرفته است لذا تصمیم بر این شد که معدن تا حصول نتیجه قانونی و عمل به تعهدات شرکت مذکور، تعطیل شود.

وی افزود: این فرمانداری خود را موکلف به اجرای تعهدات و عمل به قانون می‌داند لذا امیدواریم کسانی که در امر معدن فعالیت دارند موظف به اجرای قانون شوند.

کد مطلب 4563196

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    نظرات

    • ببر خسته هستم از تاش""باید این معدن برای همیشه بب IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
      0 0
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      این معدن باعث نابودی همه ما خواهد شد:"ببر خسته از تاش
    • طباطبایی نسب US ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      همانطوریکه در تصویر مشاهده می شود محدوده اصلی عملیات معدن در دامنه های مرتعی که شامل بوته ها و درختچه های جنگلی میباشد واقع شده است و عملیات معدنکاری در این مناطق در تقابل مستقیم با محیط زیست میباشد
    • سید ابوالفضل طباطبایی نسب US ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لازم است به موازات عملیات معدنکاری و بقای تولید و اشتغال، انجام امور مربوط بازسازی منطقه عملیاتی و حفاظت از محیط زیست نیز به صورت خودجوش و با مساعدت دوایر دولتی بر حسب اولویت انجام پذیرد.
    • سید ابوالفضل طباطبایی نسب IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      به یاد داشته باشیم که همه ما در برابر حفظ محیط زیست مسئول هستیم و احترام به طبیعت احترام به زندگی و احترام به زندگی احترام به خالق است. طبیعت بکر و زیبا جلوه گاه حکمت الهی است. موفق باشید

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