حضور ۲۵ فیلم ایرانی در بخش «نمایش بازار» جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۵۲۶ عنوان فیلم ایرانی برای شرکت در بخش‌های مختلف سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ثبت‌نام کرده‌اند.

از میان این آثار ۶ فیلم شامل ۳ فیلم بلند و ۳ فیلم کوتاه در بخش «سینمای سعادت» (مسابقه بین المللی)، ۶ فیلم شامل ۳ فیلم بلند و ۳ فیلم کوتاه در بخش «جلوه گاه شرق» (پانورامای سینمای کشورهای آسیایی و اسلامی) و حداکثر ۱۴ فیلم برای سایر بخش‌های جشنواره انتخاب خواهند شد.

بخش «نمایش بازار» سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز از میان آثار متقاضی، حداکثر ۲۵ فیلم را برای نمایش انتخاب خواهد کرد. این بخش ضمن برنامه‌ریزی نمایش آثار ایرانی، امکان ارتباط مستقیم صاحبان آثار ایرانی را با پخش‌کنندگان بین‌المللی و مدیران جشنواره‌های خارجی فراهم می‌کند.

صاحبان آثاری که فیلم آنها در بخش «نمایش بازار» به نمایش درنمی آید می‌توانند از امکانات کتابخانه ویدیویی برای معرفی فیلم خود به پخش‌کنندگان بین المللی و نمایندگان جشنواره‌های جهانی استفاده کنند.

سی‌ و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.