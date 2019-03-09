محمدحسین شاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی شیوع سالک در شرق اصفهان را به وجود تاغزارها ارتباط می‌دهند و این در حالی است که وجود تاغزارها در این منطقه به ۴۰ سال گذشته بر می‌گردد اما شیوع سالک صدها سال قبل بر می‌گردد.

وی بیان داشت: وجود موش‌ها در شرق اصفهان به دلیل وجود درخت‌های تاغ تنها یکی از دلایل بروز سالک است و وجود نخاله‌های ساختمانی و آب‌های راکد از دیگر دلایل این امر محسوب می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: برای مبارزه و کنترل سالک لازم است مکان‌هایی که موش وجود دار د پاکسازی شود اما اگر تاغ‌ها قطع شود در آینده‌ای نه چندان دور با بحران گرد و غبار مواجه می‌شویم، در سال گذشته بیماری سالک با مالچ پاشی و مدیریت آب‌های راکد مدیریت شد؛ خانه‌های مردم هم باید از مناطق درختکاری شده فاصله داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۴۳۵ هزار هکتار وسعت حوضه آبریز زاینده‌رود است که ۲۹۰ هزار هکتار در حوزه استان اصفهان و ۱۴۵ هزار هکتار در حوزه چهارمحال و بختیاری است، ابراز داشت: در حوضه استان اصفهان هیچ طرح بزرگ آبخیزداری اجرا نشده و طرح‌های اجرا شده برای جلوگیری از سیلاب و نفوذ رسوبات به رودخانه بوده است.

شاملی با اشاره به اینکه هیچ توسعه باغی در اصفهان نداشتیم، ادامه داد: پنج پروژه آبخیزداری در خور و بیابانک به منظور شرب مردم به اجرا درآمد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از چالش‌ها در شرق اصفهان به واسطه معادن گچ بود که ۹ معدن تعطیل شده است، ادامه داد: دو معدن دیگر در سال ۹۸ تعطیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه با چالش گرد و غبار در استان اصفهان مواجه هستیم که اگر مدیریت نشود با مشکلی مانند خوزستان در این رابطه روبرو خواهیم شد، بیان داشت: در طول ۴۰ سال گذشته با جنگل‌کاری این مشکل را حل کرده‌ایم.