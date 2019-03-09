داوود امیریان به «مهمانی باغ سیب» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهمانی باغ سیب»، آخرین کتاب داوود امیریان در انتشارات عهدمانا منتشر شد.

این کتاب داستان بلندی از حادثه‌ها و حماسه‌های یاران و اصحاب پیامبر اکرم (ص) است. امیریان در این اثر داستانی، خوانندگان خود را به تاریخ پرفراز و نشیب و پرافتخار عصر بعثت می‌برد و آنان را برای ساعاتی مهمان باغ سیب پیامبر می‌کند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: همه با فریاد حمزه از جا پریدند. از چشمان حمزه انگار آتش زبانه می‌کشید. پوست گندمگونش تیره و کمان در دست راستش می‌لرزید. حمزه رو به ابولهب فریاد زد: تو برادر منی، عموی محمّدِامین هستی؟ فرزند عبدالمطلب هستی؟ ننگ بر تو. غیرتت کجاست؟ به او حمله کنند، دشنامش بدهند و تو لال شوی و هیچ کاری نکنی؟ کجاست آن بی‌غیرتی که جرئت کرده به عزیزتر از جان من توهین کند؟

حمزه چشم گرداند. ابوجهل مثل مرده، سفید شده و می‌لرزید. حمزه جلو رفت. چنگ انداخت و یقۀ ابوجهل را گرفت و بلندش کرد.

داوود امیریان این کتاب را بر اساس منابع معتبر تاریخ اسلام نوشته و گروه نمک انتشارات عهدمانا (گروه کودک و نوجوان) آن را در ۲۰۰ صفحه رقعی منتشر کرده است.