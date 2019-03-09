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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

داوود امیریان به «مهمانی باغ سیب» رسید

داوود امیریان به «مهمانی باغ سیب» رسید

رمانی تازه از داوود امیریان با عنوان «مهمانی باغ سیب» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهمانی باغ سیب»، آخرین کتاب داوود امیریان در انتشارات عهدمانا منتشر شد.

این کتاب داستان بلندی از حادثه‌ها و حماسه‌های یاران و اصحاب پیامبر اکرم (ص) است. امیریان در این اثر داستانی، خوانندگان خود را به تاریخ پرفراز و نشیب و پرافتخار عصر بعثت می‌برد و آنان را برای ساعاتی مهمان باغ سیب پیامبر می‌کند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: همه با فریاد حمزه از جا پریدند. از چشمان حمزه انگار آتش زبانه می‌کشید. پوست گندمگونش تیره و کمان در دست راستش می‌لرزید. حمزه رو به ابولهب فریاد زد: تو برادر منی، عموی محمّدِامین هستی؟ فرزند عبدالمطلب هستی؟ ننگ بر تو. غیرتت کجاست؟ به او حمله کنند، دشنامش بدهند و تو لال شوی و هیچ کاری نکنی؟ کجاست آن بی‌غیرتی که جرئت کرده به عزیزتر از جان من توهین کند؟

حمزه چشم گرداند. ابوجهل مثل مرده، سفید شده و می‌لرزید. حمزه جلو رفت. چنگ انداخت و یقۀ ابوجهل را گرفت و بلندش کرد.

داوود امیریان این کتاب را بر اساس منابع معتبر تاریخ اسلام نوشته و گروه نمک انتشارات عهدمانا (گروه کودک و نوجوان) آن را در ۲۰۰ صفحه رقعی منتشر کرده است.

کد مطلب 4563280
حمید نورشمسی

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