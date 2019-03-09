به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش موزیکال «عروس مُردگان» با حضور ارکستر خصوصی «ایستگاه» به سرپرستی و رهبری مهدی نوروزی اردیبهشت ماه سال ۹۸ در سالن اسپیناس پالاس روی صحنه خواهد رفت. انیمیشن «عروس مُرده» به کارگردانی تیم برتون و مایک جانسون، محصول سال ۲۰۰۵ کمپانی برادران وارنر آمریکا است که برای کودکان و بزرگسالان مناسب خواهد بود.

انیمیشن «عروس مُرده» سال ٢٠٠٦ نامزد دریافت اسکار بهترین انیمیشن بود و روایتی ست بین دنیای زندگان و مُردگان. دنیای بی‌روح زندگان که در آن رنگ‌ها مرده و انسان‌ها بیمار و رنجورند و دچار روزمرگی و تزویرند و در عوض در دنیای مردگان همه شاد و مهربانند و محیطی با رنگ‌های شاد دارند و بر خلاف زندگان در حال عشق ورزیدن هستند.

اجرای موزیکال این نمایش برای نخستین بار در ایران روی صحنه خواهد رفت و ارکستر خصوصی ایستگاه موسیقی این نمایش را با ارکستر بزرگ و به صورت زنده می‌نوازد. این در حالی است که ارکستر خصوصی «ایستگاه» به سرپرستی و رهبری مهدی نوروزی پیش تر سابقه همکاری با موزیسین بین‌المللی «ریچارد کلایدرمن» و همکاری با ناصر چشم‌آذر را در رزومه خود دارد.

امیدرضا سپهری که پیش‌تر نمایش‌های «ببخش سایمون جان»، «مهمانسرای دو دنیا»، «داستان یک عذرخواهی از آقای امانوئل» را روی صحنه برده بود، طراح و کارگردان این نمایش است و مریم نراقی تهیه‌کنندگی این نمایش موزیکال را برعهده دارد. محمد معتمد نیز به عنوان سرمایه گذار این پروژه را همراهی می‌کند. این در حالی است که میلاد مهدوی آهنگسازی قطعات موزیکال نمایش را بر عهده دارد.