جذب ۱۷۸ درصدی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

رضا فرازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اظهار کرد: طی ۱۵ ماه گذشته، رویکرد این سازمان بر بهینه‌سازی مصرف منابع، توسعه روش‌های نوین کشت و تسهیل دسترسی کشاورزان به امکانات و فناوری‌های مکانیزه متمرکز بوده است.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: در سال گذشته تنها یک نفر با تسهیلات ۹۵ میلیون تومانی برای استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون معرفی شده بود، اما امسال با پیگیری‌های انجام‌شده و تسهیل فرایندها، تعداد متقاضیان معرفی‌شده به ۲۴ نفر افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد میزان اعتبار جذب‌شده در این بخش را ۴۰۵ هزار و ۳۱۶ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی استان به ۱۷۸ درصد رسیده و کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه نخست میان ۳۲ استان کشور قرار گرفته است.

کاهش هزینه تولید برنج با روش خشکه‌کاری

فرازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ترویج روش‌های نوین کشاورزی بیان کرد: استفاده از روش خشکه‌کاری در تولید برنج، یکی از تجربه‌های شاخص استان در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه‌های تولید است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، اجرای این روش با کاهش ۸۰ درصدی هزینه‌های تولید برنج، کاهش چشمگیر مصرف آب و افزایش عملکرد محصول تا ۱۰ تن در هکتار همراه بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت انتقال دانش فنی به مزارع تصریح کرد: توسعه روش‌های نوین کشت و ارتباط مستمر کارشناسان با کشاورزان می‌تواند در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از منابع آب نقش مؤثری داشته باشد.

فرازی اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمرکز بر توسعه مکانیزاسیون، بهبود شیوه‌های تولید و حمایت از کشاورزان، برنامه‌های خود را برای افزایش بهره‌وری و تقویت تولید پایدار دنبال می‌کند.