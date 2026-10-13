گرامیداشت یاد شهدای میناب در افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه برومند صبح سه شنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به شرایط دشوار فرهنگی و هنری کشور در سال جاری اظهار کرد: مسئولیت دبیری این جشنواره را با هدف ایجاد فضای نشاط و فراهم کردن لحظاتی شاد و دلنشین برای مردم پذیرفتم چراکه باور دارم جامعه به‌ویژه در شرایط کنونی نیازمند تجربه لحظات امیدبخش و شادی‌آفرین است.

وی با بیان اینکه برگزاری رویدادهای هنری در چنین شرایطی با دشواری‌هایی همراه است بر لزوم رعایت استانداردهای حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی منسجم و توجه به جزئیات فنی جشنواره‌ای درخور شان هنرمندان و مردم فهیم همدان برگزار کنیم.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در ادامه به اهمیت بخش‌های جنبی جشنواره اشاره کرد و افزود: شاد پیمایی جشنواره جایگاه تثبیت شده‌ای در میان مردم پیدا کرده است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد ارتباط دوسویه میان هنر نمایش و بدنه جامعه بیشترین بهره را ببریم.

برومند با برشمردن الزامات برگزاری مطلوب این رویداد بین‌المللی خواستار اهتمام جدی برای فراهم‌سازی زیر ساخت‌های لازم شد و تصریح کرد: تجهیز سالن‌های نمایش، تعیین محل مناسب برای دبیرخانه و کارگاه دکور، تامین امکانات لجستیکی و حمل و نقل و همچنین فراهم کردن محل اسکان استاندارد برای هنرمندان از جمله پیش نیازهایی است که باید با دقت پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی جامع تاکید کرد و افزود: تبلیغات شهری، انتشار بولتن تخصصی جشنواره و تعیین دقیق و شفاف محل‌های اجرا باید به گونه‌ای مدیریت شود که دسترسی مخاطبان و گروه‌های نمایشی به برنامه‌ها به سهولت امکان‌پذیر باشد.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای آیین افتتاحیه، خاطرنشان کرد: در کنار اجرای برنامه‌های متنوع و موسیقی شاد که متناسب با فضای جشنواره است توجه به یاد و خاطره شهدای میناب از محورهای اصلی و مورد اهتمام در برنامه افتتاحیه خواهد بود.

برومند در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویداد بزرگی نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری همدان، توسعه گردشگری فرهنگی، تسهیل شرایط سفر و برنامه‌ریزی برای برگزاری یک بزرگداشت در حاشیه جشنواره از جمله اقداماتی است که به غنای فرهنگی این رویداد و ماندگاری آثار اجتماعی آن کمک شایانی خواهد کرد.