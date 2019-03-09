عرضه دو قسمتی «هزارپا» ارتباطی با سازمان سینمایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در پی سخنان ابوالحسن داودی کارگردان فیلم سینمایی «هزارپا»، اداره کل نمایش خانگی سازمان سینمایی اعلام کرد: انتشار ۲۰۰ دقیقه‌ای فیلم سینمایی «هزارپا» در دو نسخه dvd به درخواست و اصرار موسسه تصویری سوره وابسته به حوزه هنری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتراض گسترده مخاطبان نسبت به کیفیت عرضه فیلم سینمایی «هزارپا» ابوالحسن داوودی با انتشار ویدئویی ضمن عذرخواهی از مخاطبان به صورت ضمنی از اداره کل نمایش خانگی سازمان سینمایی انتقاد کرد.