به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور ظهر شنبه در دیدار با آیت الله سبحانی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد مدارس علمیه خواهران به ۵۰۰ مدرسه می‌رسد که از این تعداد ۴۱۲ مدرسه در سطوح ابتدایی و بقیه در سطوح ۳ و ۴ فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: ۶۲ هزار طلبه خواهر در حوزه علمیه تحصیل می‌کنند و این به غیر از مدارس استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و جامعه الزهرا است.

مدیر حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه ۱۶۲ محل رشته در سطح ۳ و ۲۵ محل رشته در سطح ۴ وجود دارد تصریح کرد: تا به حال ۴۹ هزار نفر از این مدارس فارغ التحصیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۷ هزار استاد در مدارس ما حضور دارند که از این تعداد ۶ هزار خانم هستند، گفت: شعار امسال ما «رفع کاستی‌ها از حوزه‌های علمیه» انتخاب شده است.

حجت‌الاسلام بهجت‌پور افزود: در مورد استقلال حوزه به سمت ایجاد منابع پایدار حرکت می‌کنیم و در همین رابطه ضوابط ایجاد منابع پایدار به وسیله هیئت امنای مدارس شکل گرفت و همه تلاشمان را خواهیم کرد تا مشکل وابستگی به دولت را رفع نمائیم.

وی گفت: در بخش مهارت افزایی به طلاب مقرر شد هر طلبه‌ای در طول ۵ سال، دو مقاله بنویسد و برای انجام بهتر کارها حدود ۱۲ کتاب مشخص شد که اجزا پژوهش در هر یک از کتاب‌ها آموزش داده شده است.

عضو شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران، راه اندازی مرکز آموزش و مشاوره پژوهش را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در همین رابطه در مرکز تحقیقات زن و خانواده اساتید قوی جمع شدند تا حوزه علمیه خواهران بتواند مرجعیت پاسخگویی به نیازهای جامعه زنان و جریان انحرافی زنان باشند.

وی ابراز کرد: به محل تحصیل و آسایش طلاب نیز توجه شده است و امروز در نزدیک‌ترین مکان ممکن به خانه طلاب محل تحصیل راه اندازی و تشکیل می‌شود.