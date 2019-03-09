به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی ظهر شنبه در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران اظهار کرد: فعالیت‌ها و اقدامات حوزه علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س) منتشر و مستند شود.

وی به فعالیت حوزه علمیه خواهران قبل از انقلاب اشاره کرد و افزود: فعالیت حوزه علمیه خواهران قبل از انقلاب در شهر آبادان شکل گرفت و به صورت اجمالی وجود داشت اما به برکت این انقلاب فعالیت‌ها گسترش یافت.

این استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر اینکه از قبل انقلاب هم به صورت کم رنگ این مسئله وجود داشت، بیان کرد: در سال ۵۰ هسته‌ای از خواهران طلبه که در آبادان شکل گرفته بود را به قم آوردم.

وی با بیان اینکه باید حوزه‌های علمیه خواهران طلبه‌هایی را تربیت نمایند که نه تنها در خانه و خانواده خود بلکه در مساجد و جامعه بتوانند به تبلیغ دین بپردازند و تأثیرگذار باشند، گفت: اعتقاد داریم اثری که بانوان مبلغه می‌توانند داشته باشند طلاب مرد ندارند؛ در آبادان سابقا که آمریکایی و انگلیسی‌ها حضور داشتند و اغلب زنان بی حجاب رفت و آمد می‌کردند بانوان مبلغه در این شهر بسیار اثرگذار بودند و توانستند با تبلیغ خود حجاب شهر را تغییر دهند.

بانوان طلبه باید به سمت تبلیغ بروند

آیت الله سبحانی با بیان اینکه به سمت تبلیغ بروید و در زنان جامعه اثرگذار باشید، گفت: باید از بانوان مبلغه در مدارس و مساجد استفاده شود.

وی بیان کرد: بهتر است تا ۱۰ درصد این طلبه‌ها برای اجتهاد حفظ شوند و الباقی برای تبلیغ در بخش بیان و قلم تربیت شوند.

این مفسر بزرگ قرآن کریم با تأکید بر استقلال حوزه‌های علمیه از دولت عنوان کرد: این گستردگی‌ها در مدیریت هزینه بر است لذا باید مدیریت کوچک شود تا نیاز دولت در بحث درآمدها کاهش یابد.

وی بیان کرد: باید مدارس از طلاب استفاده کنند و طلاب بتوانند با مدرکی که از حوزه اخذ می‌کنند در مدارس تدریس داشته باشند.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه در شهر قم نیز در حوزه زنان متأسفانه فسادهایی وجود دارد که در حال گسترش است افزود: بانوان مبلغه با حضورشان در مجالس و میان بانوان و نیز در مدارس و مساجد و برگزاری جلسات تربیتی جلوی این فساد را بگیرند.