به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در تماس تلفنی "عمران خان" نخست وزیر پاکستان با وی، خواهان عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست های ضد ایرانی شد و تاکید کرد: ما نباید بگذاریم دهه ها دوستی و برادری بین دو کشور، تحت تاثیر اقدام گروهک های تروریستی قرار گیرد که ما و شما می دانیم از کجا تامین مالی و تسلیحاتی می شوند.

رئیس جمهور تصریح کرد: نباید اجازه دهیم طرف ثالت با این اقدامات خود، در روابط ایران و پاکستان تاثیر بگذارد.

روحانی با بیان اینکه ایران به خوبی می داند گروهک های تروریستی که از خاک پاکستان برای حملات تروریستی علیه ملت ایران استفاده می کنند در کدام نقاط مستقر هستند، گفت: ما منتظر عملیات قاطع شما علیه این تروریست ها هستیم.

رئیس جمهور حادثه تروریستی در جاده خاش – زاهدان و شهادت مرزبانان ایران اسلامی را بسیار تاثرانگیز خواند و افزود: ما شاهد حوادث فراوانی از سوی تروریست هایی هستیم که متاسفانه در خاک پاکستان مستقر هستند و در همین راستا آمادگی کامل داریم که با ارتش و دولت پاکستان برای از بین بردن این تروریست ها که حضور آنها به نفع ما، شما و منطقه نیست، همکاری کنیم. ادامه فعالیت این تروریست ها از خاک پاکستان می تواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

روحانی با تاکید بر اینکه نیروهای ایرانی این آمادگی را دارند که با هماهنگی اسلام آباد، پاسخی قاطع به تروریست ها بدهند، اظهارداشت: ماخواهان تداوم روابط دوستانه خود با پاکستان هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان نخست وزیر پاکستان گفت که تهران آماده استقبال از نخست وزیر پاکستان است.

نخست وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه" امیدوارم بزودی از ایران دیدار کنم"، اطمینان داد که ارتش و دولت پاکستان تمام تلاش خود را برای از بین بردن تروریست ها بکار خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد این تروریست ها از خاک این کشور علیه همسایگان و بویژه مردم ایران استفاده کنند.

"عمران خان" ضمن ابراز تسلیت به خاطر شهادت شماری از نظامیان ایرانی در حمله تروریست ها در جاده خاش – زاهدان و با بیان اینکه ما بسیار به تروریست ها و محل اختفای آنان نزدیک شده ایم، گفت که بزودی اخبار خوشحال کننده ای درباره این تروریست ها و اقدامات آنها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این به نفع پاکستان است که اجازه ندهد گروهک های تروریستی از خاک ما استفاده کنند و ارتش پاکستان آماده است با اطلاعاتی که ایران در اختیارش می گذارد، قاطعانه تر با تروریست ها مقابله کند.

نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که اسلام آباد خواهان گسترش و تعمیق روابط باتهران در همه حوزه ها است.