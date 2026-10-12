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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

معرفی فناوری‌های نوین پزشکی حوزه قلب و عروق در «ایران‌مد ۲۰۲۶»

معرفی فناوری‌های نوین پزشکی حوزه قلب و عروق در «ایران‌مد ۲۰۲۶»

در نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶ ضمن عرضه محصولات و معرفی ظرفیت‌های فناورانه صنعت تجهیزات پزشکی کشور و سمینار آموزشی با محوریت روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی و ... برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی «ایران‌مد ۲۰۲۶»، با حضور شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی، بستری برای معرفی محصولات، فناوری‌ها و نوآوری‌های این حوزه فراهم می‌کند.

این رویداد تخصصی با گردهم‌آوردن تولیدکنندگان، واردکنندگان، تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، متخصصان و فعالان حوزه سلامت، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فناورانه، عرضه محصولات تخصصی و آشنایی با تحولات و نیازهای صنعت تجهیزات پزشکی کشور فراهم می‌کند.

در این میان، شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی با معرفی محصولات و خدمات خود، بخشی از ظرفیت‌های تخصصی و فناورانه صنعت سلامت را به نمایش می‌گذارند.

کارگاه آشنایی با فناوری‌ها و دستاوردهای حوزه قلب و عروق توسط فراطب جراح

در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه آموزشی «کاردیونکست سفری در دنیای فناوری‌های قلب و عروق» با حمایت شرکت فراطب جراح، روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، از ساعت ۱۴ به مدت دو ساعت در سالن B به صورت رایگان میزبان علاقمندان خواهد بود.

این کارگاه، با رویکردی علمی و آموزشی، موضوعاتی از مبانی قلب و عروق با نگاه سیستمی به قلب و شناخت بیماری‌های شایع این حوزه تا رویکردهای درمانی، روش‌های مداخله‌ای و جراحی و معرفی تجهیزات و ملزومات درمانی را پوشش می‌دهد.

همچنین فناوری‌های آینده و نقش هوش مصنوعی در تحول حوزه قلب و عروق از محورهای این برنامه است؛ موضوعاتی که شناخت آن‌ها می‌تواند به درک بهتر پیوند میان مهندسی پزشکی، فناوری‌های نوین و نیازهای بالینی کمک کند.

در این برنامه، مهندس یاسمن خروشان، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و متخصص تحقیق و توسعه، و مهندس مصطفی جلاب، کارشناس مهندسی پزشکی، به‌عنوان ارائه‌دهندگان کارگاه حضور دارند.

این دوره برای دانشجویان و دانش‌آموختگان مهندسی پزشکی، متخصصان و فعالان حوزه سلامت و سایر علاقه‌مندان به فناوری‌های قلب و عروق در نظر گرفته شده است و علاقه‌مندان می‌توانند یه صورت رایگان برای حضور در آن اقدام کنند.

برگزاری این کارگاه در حاشیه ایران‌مد، در کنار معرفی محصولات و تجهیزات تخصصی، بر اهمیت پیوند میان توسعه فناوری، شناخت تجهیزات پزشکی و ارتقای دانش تخصصی نیروی انسانی در صنعت سلامت تأکید دارد؛ پیوندی که می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر فعالان این صنعت با فناوری‌های نوظهور و کاربردهای آن‌ها در تشخیص و درمان بیماری‌های قلب و عروق را فراهم کند.

علاقه‌مندان به شرکت در کارگاه آموزشی «کاردیو نکست سفری در دنیای فناوری‌های قلب و عروق» می‌توانند روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴، به سالن B نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مد مراجعه کنند.

حضور در این برنامه برای تمامی علاقه‌مندان، دانشجویان، مهندسان پزشکی و فعالان حوزه سلامت آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر و حضور این کارگاه به این پیوند مراجعه کنند.

نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و صنایع وابسته ایران‌مد (IRANMED ۲۰۲۶) از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6975441
مهتاب چابوک

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